Iniciativa para dotar presupuesto electoral a FFAA se hizo de buena fe, dice Redondo que asegura no hay intención de aprobarlo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo dijo en la sesión parlamentaria de la noche del martes que la iniciativa para dotar de 276 millones de lempiras de presupuesto electoral a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), se hizo de buena fe y aseguró que no existe la más mínima intención de aprobarlo en la Cámara Legislativa.

Justificó que en un acto de “buena fe” en el hemiciclo se presentó una iniciativa de ley para otorgar presupuesto electoral a las FFAA, sin embargo “no hay ni siquiera dictamen, yo ni siquiera lo he turnado, no hay ni siquiera la intención de aprobarlo, pero eso se hizo en un acto de buena fe ya que el Consejo Nacional Electoral no había incluido el valor del manejo que hace las Fuerzas Armadas para personal, vehículos, combustibles, comida, transporte y otros”.

Previamente, en la sesión del martes el congresista Jorge Zelaya cuestionó la intención de otorgar 276 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas como parte de su presupuesto para garantizar las elecciones del próximo año.

El titular del legislativo señaló que el presupuesto aprobado al Consejo Nacional Electoral (CNE), no se detallaba la cantidad que se transferiría al cuerpo castrense.

Redondo puntualizó que “lo que dicen allá afuera lo entiendo, es un tema político, andan tergiversando y haciendo aseveraciones que inclusive están al margen de la Constitución. Este Congreso sí puede aprobar cualquier presupuesto, los presupuestos especiales como el del Consejo Nacional Electoral”.

Citó que la iniciativa no será sometida y que esperarán que el CNE envíe lo que corresponde para continuar con el procedimiento parlamentario.

Insistió que “tenga la seguridad que esa iniciativa de ley que fue presentada de buena fe, no es algo que vamos a someter, ni siquiera lo vamos a llevar a un dictamen para someterlo a votación”. JS