Inicia sesión del Parlamento para elección de la CSJ

Tegucigalpa – Al filo de las 9.06 de la noche de este jueves comenzó la sesión parlamentaria para la elección del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La sesión inició con la invocación a Dios, luego la entonación del himno nacional y posteriormente se leyeron las renuncias de Gaudy Bustillo y Roy Pineda, del Tribunal de Justicia Electoral y Tribunal Superior de Cuentas, respectivamente. Ambos son eventuales magistrados de la próxima CJS.

Las dos renuncias fueron aceptadas por los parlamentarios hondureñas, por lo que ambos tienen vía libre para integrar el Supremo.

Seguidamente, la diputada Fátima Mena presentó una moción de orden con el afán que la votación no fuera por nómina y sí por el voto directo, público e individual para cada uno de los 45 aspirantes a la CSJ.

Irrespeto a la norma constitucional

Esto no solamente es una violación a la Norma Constitucional, sino que es más de lo mismo, dijo la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, al presentar una Moción de Orden, con el objetivo de que se diera votación individual y publica, porque según el Articulo 311 de la Constitución de la Republica, se agoto el tiempo de presentar mociones nominativas.

La parlamentaria lamentó que el tripartidismo lograra un acuerdo que una vez más es una mala práctica que violenta la Constitución.

Recordó que desde la apertura de la presente legislatura en fecha del 25 de enero hasta la fecha se presentaron cinco mociones nominativas tres por el partido Libertad y Refundación y dos por el Partido Nacional y no pasaron.

“En consecuencia no debemos permitir que se contravenga la norma fundamental del estado el continuar presentando nuevas nóminas para integrar el más alto tribunal”, citó. No obstante, la moción de orden no pasó y solo el PSH la respaldó.

En ese sentido, la diputada Mena dijo que con ello el PSH, trata de salvar su responsabilidad ya que es deplorable que sigan los mismos vicios del pasado y la muestra es que hoy día hay muchos abogados y notarios están arrepentidos de haberse postulado porque solo los que tienen un partido político que los representa pueden llegar a la CSJ, el mejor ejemplo de eso es que la persona mejor evaluada está fuera, por esta mala práctica, concluyó.