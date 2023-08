IHTT advierte a transportistas de Choluteca en paro que serán enérgicos

Tegucigalpa – Tras el paro de transporte registrado este día en Choluteca, el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, advirtió a concesionarios del transporte de la gran terminal del Pacifico que serán enérgicos con quienes no estén cumpliendo la ley.

Si siguen “boicoteando” la operatividad se les podría cancelar los permisos de acuerdo al artículo 72 y numeral 6 de la Ley del Transporte Terrestre, advirtió.

Barahona, dijo que ha llegado el momento de aclarar las cosas y pidió a unos cuantos transportistas que son los quejosos que no estén confundiendo ni a la población ni a los vendedores.

El funcionario, manifestó que son unos pocos transportistas que quieren utilizar a los vendedores desinformándolos como que ellos van a ser desalojados y eso no es cierto.

Seguidamente invitó a los vendedores a acudir a la alcaldía para que se les informe con detalle en qué consiste el ordenamiento y que no se dejen manipular de un pequeño grupo que nunca ha tenido interés en ayudar a los vendedores.

“Se garantiza la operación normal de los mercados”, zanjó.

De igual forma agradeció a aquellos transportistas que están cumpliendo con la ley al tiempo que advirtió a quienes no lo están haciendo que en el IHTT, serán enérgicos, porque en el país ya no puede estar perdiendo el tiempo y “todos debemos transitar por el orden y esa palabra, no gusta mucho en el sector transporte”. LB