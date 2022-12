ibex planea contratar 750 nuevos agentes de servicio al cliente en 2023

Tegucigalpa– ibex (NASDAQ: IBEX), empresa líder en el rubro de BPO anunció su primer aniversario desde la apertura de su centro de instalaciones en Tegucigalpa. Desde su apertura en 2021, ibex Honduras ha crecido más de un 360%, y tiene como mira una creciente expansión para el 2023, incluyendo la contratación de 750 nuevos agentes de servicio al cliente.

“ibex se complace en celebrar nuestro primer aniversario en Honduras, tenemos planeado expandir nuestras operaciones en el país para proveer servicios a nuestra cartera de clientes, los cuales son destacados a nivel mundial,” expreso el CEO de ibex Global Bob Dechant. “Honduras es un componente clave en nuestra estrategia en Latinoamérica, y estamos enfocados en expandir nuestro negocio en el país y así convertirlo en una ubicación top en la región. Creemos que una excelente experiencia a nuestros colaboradores es uno de los elementos claves en el servicio de calidad que proveemos a nuestros clientes, por esta razón, estamos comprometidos con ofrecer las mejores de las experiencias, entrenamientos y oportunidades a nuestro equipo para que tengan éxito en sus carreras.”

Galardonado como Best Place to Work for Women in Central America and the Caribbean in 2021 and 2022 (Mejores Lugares Para Trabajar en Centroamerica y el Caribe) en 2021 y 2022, por Great Place to Work, adicional a un excelente ambiente laboral, ibex ofrece una compensación competitiva y los mejores beneficios en su categoría, como ser un seguro de vida y un seguro médico privado completo con cobertura regional. Los nuevos colaboradores de ibex, tienen acceso a programas de capacitación y desarrollo líderes en la industria, de manera que esto les sea de vital apoyo en tener éxito y desarrollar sus habilidades para avanzar en sus carreras laborales.

“ibex es diferente a otros BPOs,” agrego Dechant. “Nos enorgullece el hecho de que más del 85% de nuestro equipo gerencial de nuestras diez instalaciones alrededor de Honduras, Nicaragua y Jamaica empezaron sus carreras como agentes de servicio al cliente.”

Para unirte al equipo ganador de ibex, los interesados se les aconseja a visitar las instalaciones de ibex Honduras, ubicadas en el Centro Comercial Novacentro, 7mo Piso, Primera Torre, en un horario entre 8:00 am y 5:00 pm, entre Lunes y Martes, o aplicar usando http://ibex.co/join-us/honduras para aplicar en línea. Sigan @ibexhonduras en Instagram y Facebook.

