Hubo errores o delitos de las FFAA, hay que llegar a los responsables, sugiere exjefe castrense

Tegucigalpa – A criterio del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Isaías Barahona Herrera, durante el desarrollo de las elecciones primarias del pasado domingo hubo errores o delitos del instituto armado, por lo que se debe llegar a los responsables.

– “Estoy seguro que en Fuerzas Armadas hay miles de soldados y oficiales que están totalmente ofendidos por lo que ha pasado en su institución”, aseveró.

“Yo defiendo a las Fuerzas Armadas y estoy defendiendo al consejo porque las instituciones son valiosas, pero quienes la operaron cometieron o error o delito, uno de los dos, y los dos tienen un problema, un conflicto, pero hay que encontrar esos responsables y deducir las responsabilidades que corresponden, no hay otro camino. Si nos engañamos queriendo poner una curita a una enfermedad que merece una cirugía estamos equivocados y exponemos al país en un riesgo mayor el 30 de noviembre”, detalló.

El general Isaías Barahona. (Foto/archivo)

Apuntó que es circunstancias como estas sólo existen dos posibilidades: o las personas son negligentes, incompetentes y no pudieron ver el problema, no pudieron planificar una operación; o son cómplices del boicot que se hizo.

El también exvicesecretario de Relaciones Exteriores de Honduras, insistió que “se fue cómplice de una acción coordinada para violar el proceso o se es negligente y no se puede conducir, ambas son totalmente negativas y entrañan responsabilidades que deben deducirse”.

Aseveró que la responsabilidad en la conducción del proceso electoral recae en dos instituciones: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas de Honduras, es decir que si algo falló la responsabilidad está ahí en ambas instituciones.

“En alguna parte hay un autor intelectual que hay que encontrarlo porque crearon esta situación y la condujeron para afectar el proceso. ¿Están en el Consejo, están en las FFAA o están afuera?, pero insisto hay que encontrarlo, porque si no el Estado de Honduras estaría demostrando que no es capaz de proteger sus procesos”, reiteró en entrevista con la radio HRN.

Aseguró que en el instituto castrense hay muchos que están indignados por lo que ha pasado durante las elecciones primarias del pasado domingo. “Estoy seguro que en Fuerzas Armadas hay miles de soldados y oficiales que están totalmente ofendidos por lo que ha pasado en su institución”, mencionó.

El general en condición de retiro Barahona Herrera explicó que existen los procedimientos jurídicos en el país, incluso a lo interno de las FFAA para deducir responsabilidades del caso.

“Hay que encontrar al autor intelectual y al promotor de todos estos procesos porque insisto que aquí lo que hemos visto era un paso de la posibilidad de un golpe de Estado porque se estaba atentando contra la forma de gobierno”, arguyó.

Remarcó que estamos frente a una agresión al orden constitucional hondureño y al Estado de derecho, esto no debe ser un tema que se mantenga por una semana en los medios de comunicación y luego desaparece como que si nunca ocurrió nada.

Ejemplificó que en la doctrina militar, un comandante es el responsable por lo que pase e incluso por lo que no ocurra, “así que no hay forma de evadir esa responsabilidad, no existe forma moral, ética, profesional ni legal de evadir la responsabilidad. Desde el soldado hasta el general han sido educados y entrenados dentro del marco de la ley, y conocen los mecanismos para cumplir cualquier misión, así que nadie puede venir con el cuentito que porque alguien se metió en medio no pudo mover unas urnas, esa excusa no existe”. JS