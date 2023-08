Hubiese sido mejor que presidenta Castro llamara al pueblo y no a los militantes, dice empresario sobre marcha

Tegucigalpa – El empresario y político, Allan Macoto dijo este lunes que el pueblo hondureño no está para más confrontaciones ante la movilización convocada por la presidenta Xiomara Castro para mañana en los bajos del Congreso Nacional.

“Teníamos a un Juan Orlando Hernández con un Partido Nacional que estaba cubriendo todo el poder del país y ahora vamos por el mismo camino”, señaló.

Para el coordinador del Partido Nueva Generación, no es algo extraño lo que está ocurriendo en el país, “ya sabíamos a lo que íbamos se sometidos como pueblo y vamos a estar en contra de esto siempre”, indicó.

“Hubieses sido mejor que nuestra presidenta llamara al pueblo hondureño, pero no a los militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), a que fueran a presionar para la elección del nuevo fiscal”, expresó.

Macoto criticó el financiamiento para la movilización, “pero no venir y agarrar un montón de dinero, cuando no tenemos medicina en los hospitales”, dijo al agregar que no hay una comunicación clara.

En ese sentido, manifestó que cuando las posturas no están claras, y no transmiten la claridad que requiere el pueblo, entran teorías de conspiración sobre limitar el acceso al hemiciclo que no se respetará el número de 86 votos, entre otros.

“Nosotros como pueblo hondureño queremos que hagan las cosas de la mejor manera, dejando de lado cualquier interés particular, partidario o de grupos de poder, el único interés que deben tener es por el pueblo hondureño”, afirmó. VC