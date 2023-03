Hoy se define si hay paro de  transporte, anuncia dirigencia

Tegucigalpa- El paro del transporte urbano es inminente y en las próximas horas se concretaría el mismo, anunció el dirigente de transporte Jorge Lanza.

“Estamos a la espera de cualquier comunicación de parte del gobierno”, pero en las próximas horas se realizará una asamblea y conferencia de prensa, donde se definirá el paro del sector, indicó.

Reitero que el comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, está de forma ilegal, no obstante, la presidenta Xiomara Castro, está en la facultad de mantenerlo en el puesto si ella quiere, pero entonces debería quitar a los otros dos comisionados y no pagar sueldo a gente que no cumple con sus funciones.

De momento en las primeras horas se garantiza que tanto el transporte urbano, interurbano y de carga están laborando, sin ninguna interrupción, pero a la espera de lo que se decida en la asamblea, donde se definirá si se concreta el paro de labores.LB