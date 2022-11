Hoy no circula entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre para empleados públicos

Tegucigalpa– Con el objetivo de aliviar el tráfico en Tegucigalpa la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), anuncia que además de las medidas que aplicará para empleados públicos como Hoy no circula y otras medidas, también se limitará la circulación del transporte de carga

«Resolver el tema del tráfico es un tema complejo requiere un sistema de transporte efectivo eficiente y estamos trabajando en eso», dijo el alcalde de Tegucigalpa Jorge Aldana.

El edil capitalino aclaró que el Hoy no Circula es solo para empleados públicos y no una medida general, no obstante se extiende la invitación al sector privado a adoptar las medidas de alivio de trafico.

Actualmente enfrentamos un problema de tráfico vehicular en la capital. La red vial está habilitada para 250 mil vehículos y transitan 600 mil; más 200 mil que provienen de los alrededores del Distrito Central, agregó Aldana.

Las acciones de la alcaldía son en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), y el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) se encargarán de hacer cumplir las medidas.

Para implementar las medidas para los empleados públicos como los nuevos horarios y el hoy no circula, las oficinas de recursos humanos de las distintas instituciones gubernamentales, implementarán los censos correspondientes y las autoridades de la alcaldía también instaron a la empresa privada a sumarse a la iniciativa.

Las instituciones tienen que realizar los censos correspondientes, con el objetivo que el primero de diciembre, entre en ejecución el “Hoy no circula”.

Asimismo, los vehículos pesados según el Plan de Arbitrios, solo pueden circular de 7:00 de la noche a 7:00 de la mañana, en el caso que se encuentren circulando dentro de la ciudad fuera de los horarios, recibirán una sanción por falta muy grave ya que son vehículos mayores a 12.5 toneladas, con multa de 6 mil lempiras, más decomiso de unidad.LB