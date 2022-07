Hospital Mario Mendoza nuevamente sin prestar servicio de consulta externa

Tegucigalpa – Molestos reaccionaron hoy decenas de pacientes del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza que madrugaron por atención médica, pero se les notificó que hoy solo se les prestará los servicios de emergencia y entrega de medicamentos.

Los inconformes pacientes indicaron a medios de comunicación que no recibieron más información sobre la suspensión de la consulta externa.

En ocasiones anteriores los trabajadores han paralizado este servicio para integrarse a asambleas informativas en exigencia al pago de salarios atrasados.

No obstante, a los pacientes no se les notificó nada más que el servicio de consulta externa no se está prestando este día.

Cabe señalar que muchos pacientes viajan desde otros departamentos del país por atención especializada en este centro asistencial ya que en el país solo funcionan tres hospitales psiquiátricos.

Algunos pacientes que viajan desde el interior del país deben pernoctar en las afueras de este hospital para poder solicitar atención a primera hora y lograr salir a tiempo para regresar a sus comunidades.

Con base en lo anterior los presentes reaccionaron molestos ante el aviso que les fue dado por el guardia de seguridad en turno. (RO)