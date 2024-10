Horrendos casos retratan vulnerabilidad flagrante contra los niños en Honduras

Tegucigalpa – Cuatro aterradores casos ocurridos esta semana y que tienen como principales víctimas a niños, sólo retratan la vulnerabilidad flagrante que vive este sector de la población en un país cada vez más desigual e impune como Honduras.

– Entre enero y febrero de este 2024, la Senaf atendió más de 3 mil denuncias por abusos o maltratos a menores en todo el país.

El caso de un menor utilizado por su madre para ingresar droga oculta en su cuerpo a una cárcel hondureña, la violación de una niña a manos de un exobispo de iglesia mormona, así como otra menor que fue dada a cambio de un vehículo por parte de su madre y el asesinato de un niño de 19 meses junto a su padre, son apenas cuatro historias que se suman a la estela de vejaciones a las que se exponen diariamente los niños.

Niña cambiada por carro, además está embarazada

La niña de 11 años, que su madre y padrastro decidieron cambiar por un vehículo, es una de las historias que conmocionó la presente semana a la sociedad hondureña.

El suceso aterrador ocurrió en Danlí, El Paraíso, luego que las autoridades detuvieran a la pareja conformada por Ana Marcela Gaytán y Santos Flores Banegas -madre y padrastro de la menor- por dar a la pequeña a cambio de un carro y algo de dinero en efectivo. Ambos están detenidos y luego de la primera audiencia quedaron con detención.

La investigación también concluyó que la niña era constantemente expuesta a abusos sexuales, lo que provocó que la menor quedara embarazada, según el dictamen de Medicina Forense.

Luego de las diligencias de la Fiscalía, se logró una detención judicial para José Isaí Pérez García por suponerlo responsable por el delito de violación agravada continuada.

Madre usó a su hijo de 2 años para meter droga a cárcel

También estuvo en el debate público el suceso en el que una madre utilizó a su menor hijo de dos años para introducir droga a la cárcel de Morocelí, conocida como La Tolva.

El incomprensible hecho fue denunciado por el comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, quien lamentó que los operadores de justicia no hicieron lo pertinente para deducir las responsabilidades y dejaron en libertad a la madre.

Lo acontecido obligó a no permitir la visita de niños a centros carcelarios hasta nuevo aviso. “Aunque tengamos muchas oposiciones con las decisiones que tomemos, esto no se puede estar negociando”, se quejó el coronel.

Asimismo, denunció que hay madres de familia que ingresan a sus hijas menores de edad para prostituirlas en lo interno de los centros penales.

“Es nefasto para la naturaleza humana la utilización de menores para ingresar droga, no lo podemos permitir, la población debe entender, y mi molestia es porque lo han hecho y sin importar que son sus propios hijos los utilizados para cometer la acción ilícita”, puntualizó.

Este acontecimiento ha confrontado a las autoridades de la PMOP y a la Fiscalía hondureña, esta última asegura que en ningún momento el niño fue usado para transportar la droga, pese a los videos que son públicos y que demuestran lo contrario.

La doctora Lizeth Coello.

No hay que institucionalizar a los niños

La directora de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Senaf), Lizeth Coello, dijo que en ambos casos procedieron a desplazar los equipos multidisciplinarios para actuar como garantes de los derechos de la niñez.

Sobre la menor de 11 años en el caso de Danlí, está en poder de personal de la Senaf y se encuentra “en condiciones apropiadas” a la espera de lo que digan los procesos de investigación.

“Aquí lo importante señalar es que no se trata de institucionalizar a los niños, nuestro llamado es a la familia extendida de todos estos niños y niñas que sufren violencia para que sean ellos mismos los que dictan medidas de protección, creo que hay abuelos, tías, parientes que lo pueden atender”, señaló.

Subrayó que la Senaf no es un ente investigativo en el campo de los delitos, “hacemos diligencias en las condiciones sociales, económicas y la dinámica familiar en los casos donde hay vulneración de derechos”.

Más de 3 mil denuncias en dos meses

La doctora Lizeth Coello reveló que entre enero y febrero de este 2024, la Senaf ha atendido más de 3 mil denuncias por abusos o maltratos en todo el país.

Citó que hay muchos casos de niños que incluso están siendo vulnerados en el interior de su núcleo familiar, pero también hay menores abandonados en los hospitales o lugares públicos. Igualmente, hay niños que han sido sacados del país de forma irregular que contrastan con el dato de 3 mil retornados desde la ruta migratoria.

“Desde que asumimos estas responsabilidades hemos hablado que Honduras debe declarar un estado de emergencia hacia los niños y las niñas”, imploró.

La funcionaria aceptó que es urgente avanzar en fortalecer en las capacidades de respuesta, no sólo logística, sino con personal que tenga formación académica y sensibilidad humana.

La exfiscal de la Niñez, Nora Urbina.

Caso se perdió en el camino

La exfiscal de la Niñez, Nora Urbina dijo que aunque ya han pasado tres semanas desde el hecho que involucra a un menor de edad en el caso de La Tolva, la Dirección Nacional de Investigación, necesariamente debe hacer una intervención bajo la dirección del fiscal, por lo que el caso se perdió en el camino.

Urbina intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro.

“Vemos que en ese momento las instituciones no se articularon y la respuesta no fue inmediata, porque si 11 días después se hace la evaluación médico forense, igual que la remisión a Medicina Forense del video para que sea analizado de manera científica, vemos que no se está dando cumplimiento al Código de la Niñez”, dijo al recordar que los casos de niñez deben ser atendido con prioridad.

Según la exfiscal, ni la madre ni el niño debieron dejar ir, sin la respectiva evaluación, por una orden fiscal, porque acababan de ocurrir los hechos.

“En ese momento se pudieron haber encontrado lesiones, enrojecimiento, en ese momento se debió tomar declaración al personal penitenciario, enviar el video a Medicina Forense y se debió documentar el caso y llamar a la Senaf para que el niño no se fuera en ese momento al entorno familiar”, explicó.

Urbina dijo que según les reveló el coronel Fernando Muñoz, cuando el personal penitenciario recuperó la cápsula que había sido ingresada a través del menor de edad, está mostraba restos de heces fecales, “un indicio bastante fuerte que debe ser analizado y considerado por parte de la Policía de Investigación”.

Para la exfiscal, este caso pone en evidencia la precariedad que hay en Honduras en cuanto a la coordinación interinstitucional. “El llevar el video y todos los hechos a ventilarse de manera pública, pone en evidencia que no hay una debida coordinación”.

“Según lo manifestado por el director del sistema penitenciario hoy, él hizo la llamada a la Dirección Nacional de Investigación, que eso es lo correcto, y de ahí para allá, el caso se perdió en la ruta y digo se perdió porque no hubo esa atención inmediata”, señaló la profesional.

Para Urbina, como Estado, Honduras está cojeando al no tener el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev) activo, al no tener quien haga esos monitoreos en los centros penales.

Wilmer Vásquez, de Coiproden.

Honduras desigual y vulnerable

De su lado, Wilmer Vásquez, Director Ejecutivo de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), dijo que en los últimos años y especialmente después de la pandemia, Honduras se ubicó como uno de los países más desiguales del mundo con 75 % de pobreza y 40 % de exclusión social.

Recordó que de la población de 10 millones de habitantes que tiene el país, arriba del 40 % son personas menores de 18 años y más del 70 % por debajo de 30 años.

“Honduras es un país eminentemente joven y esa niñez, adolescencia y juventud es la principal víctima de estas condiciones de pobreza y de desigualdad, que los obliga a huir del país”, apuntó. JS