Hondutel tiene identificado socio estratégico que invertirá $ 350 millones, revela gerente Montoya

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), reveló este martes que tienen identificado al socio estratégico que invertirá entre 300 y 350 millones de dólares para recuperar la estatal.

– Hondutel debe pagar el 1 % de la planilla mensual (550 mil lempiras) al sindicato, pero por el actual déficit no se ha podido cumplir.

– Reconoció que acondicionó el primer del edificio principal para una mejor atención a los usuarios y los gastos no superan los 250 mil lempiras.

Dijo que ya tienen identificado a un socio financiero. Se trata de un grupo de banqueros de Honduras que están dispuestos a invertir en una nueva empresa, donde Hondutel tendrá el 50 % y los particulares el otro 50 %, un capital entre 300 y 350 millones de dólares para el proyecto.

“Las expectativas son muy grandes. El proyecto es para telefonía, internet y cable”, especificó en una entrevista con la radio HRN.

Justificó que el déficit de ingresos de la estatal genera el impago puntual de salarios a los empleados de la institución que se mantienen en protestas constantes.

Agregó que cuando asumió las riendas de la empresa debía cinco meses de salario a los empleados, pero lo ha logrado reducir a dos y que del décimo cuarto mes ya se pagó el 50 %.

Dijo que el déficit de la empresa suma 20 millones de lempiras cada mes y se pagan 55 millones en salarios cada 30 días.

Desglosó que los operadores carrier pagan por los cánones 10 millones mensuales, la telefonía fija 18 millones y por el internet 9 millones, así como otros servicios colaterales, lo que suma entre 50 y 55 millones.

El gerente Montoya reveló que hace milagros para que la estatal siga operando y en ella ya no se dan francachelas, además todos sus asesores lo hacen sin recibir salarios.

Denunció que se identificó un negocio del sindicato con una empresa de seguridad interna. Se pagaban 50 guardias a un costo de 20 lempiras por cada uno, es decir un millón al mes. “Los dirigentes del sindicato tienen más de 15 empleados en la empresa: esposas, hijos, sobrinos, amantes, es terrible lo que ha pasado en la empresa”, confesó.

Se jactó que Hondutel no ha gastado un solo lempira en viáticos en los últimos seis meses, igualmente usa su propio carro y paga el combustible que él consume, aprovecha para almorzar en la empresa y ha tratado de bajar todos los costos.

Justificó que no puede recuperar la empresa en un semestre, cuando tiene una década en situación deficitaria.

Montoya citó que para el retiro voluntario de los empleados de esa institución ya existe un decreto en Casa Presidencial que será enviado al Poder Legislativo para su aprobación.

Reconoció que existe la disputa de dos sindicatos, uno dirigido por la seccional de Francisco Morazán y el otro por una persona que tiene 25 años al frente del mismo. “Ese es un conflicto entre ellos, yo no me meto, sin embargo me involucran porque alguien los está motivando, ellos piden mi destitución porque hay otros intereses oscuritos”, mencionó.

Puntualizó que es prácticamente imposible competir con la mayor empresa de telefonía privada del país. “Tigo tiene seis millones de teléfonos en el mercado, Hondutel tiene 200 mil, Tigo trabaja con menos de mil personas y nosotros operamos con dos mil, cómo podemos competir así”, refrendó.

Las dos empresas telefónicas facturan 20 mil millones de lempiras al año, mientras Hondutel apenas llega a 600 millones, concluyó. JS