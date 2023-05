Hondureño José Alvarado destaca en la industria musical en EEUU

EEUU – José Giddel Alvarado, es un hondureño, originario de la ciudad de la Ceiba, especialista en artes escénicas con orientación en la Industria musical, que destaca en New York, Estados Unidos, por su labor como curador de arte para la prestigiosa Compañía productora THE OFFICE Performing Arts + Film, la responsable de ejecutar eventos masivos de arte y cultura con impacto social, en la unión americana y algunos países de Europa.

Dentro de su rol como curador es el responsable de elaborar la alineación artística en festivales de música, todos son eventos masivos, abiertos al público, creados y ejecutados con la finalidad de tener un impacto positivo en la sociedad, sensibilizando a través de las artes.

Asimismo, realiza trabajo curatorial en artes escénicas y música en prestigiosos y reconocidos espacios cómo: el Museo de Artes Contemporáneas de Massachusetts (MASS MoCA), The Momentary de Crystal Bridges, FreshGrass Festivals, Studio9, Nostos Summer Festival y the ’62 Centro de Teatro y Danza, para importantes eventos en los que destacan; BRIC Celebrate Brooklyn! Festival, Wall to Wall de Symphony Space y el Festival de Cine Margaret Mead en el Museo Americano de Historia Natural.

“Me siento muy afortunado de ser considerado un experto en arte y cultura y de poder trabajar en este rubro. Me gusta la idea de poder representar a nuestro país en esta industria, ya que está en desarrollo y tiene mucho potencial. Hay mucho talento en Honduras y en Centroamérica, hay que educar a más jóvenes en los negocios de las artes y la cultura, para que colectivamente se puedan gestionar mejores oportunidades para la comunidad artística de nuestra región”, expresó José Giddel, especialista en Arte y Cultura.

La experiencia de José se centra en la intersección de las artes, la cultura y el impacto social. José ha trabajado con artistas e instituciones culturales en todas las disciplinas y ha explorado temas de justicia social, cambio climático, la relación entre la humanidad y la naturaleza, la crisis de los refugiados, la preservación de las tradiciones folclóricas en la música, la desigualdad de género en la música, la relación entre las comunidades indígenas y su tierra, y la participación de las comunidades latinas en espacios de arte y cultura.

Además de trabajar como curador de artes escénicas, los créditos de producción de José incluyen: Yemandja de Angelique Kidjo, Our Common Nature de Yo-Yo Ma y Days of Action de Bach Project, Tiny Desk x GlobalFest de NPR y The Walk with Little Amal, que se llamó » mejor teatro de 2022″ del New York Times. Otros créditos incluyen actuaciones en Lincoln Center, Kennedy Center, Cal Performances, UNESCO Paris, The Broad Stage, Holland Festival, The Watermill Center, entre otros. Actualmente, colabora en FreshGrass Festival, y para el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts (MASS MoCA).

José Alvarado es un joven apasionado por las artes que tiene como objetivo aprender todo lo que pueda de la industria artística musical internacional, con el afán de implementar en un futuro cercano, todo ese aprendizaje a proyectos de arte y música en Centroamérica, y con ello hacer crecer la industria en nuestra región, dando a los artistas nuevas oportunidades y plataformas para exponer sus talentos.

José tiene una Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), y en el 2018 José Giddel, viajó a Estados Unidos para estudiar una Maestría en administración de empresas artísticas y culturales, y estando en la universidad se ganó una beca para ser asistente del centro de artes escénicas de la universidad, donde tenía que activar 5 escenarios, buscando diversos talentos en toda la ciudad de NEW YORK.



En Estados Unidos obtuvo una AS en Administración de Empresas de la Universidad Estatal de Nueva York y una Maestría en Administración de las Artes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY Baruch). PD