Honduras ya denunció tratado de extradición con EEUU

Tegucigalpa – La nota que da inicio a la denuncia del Estado de Honduras al tratado de extradición con Estados Unidos fue enviada menos de tres horas después de que, a través de las redes sociales, la presidenta Xiomara Castro instruyera al canciller Enrique Reina.

– Reina negó que se haya recibido dos pedidos de extradición en las últimas horas como trascendió en algunos espacios informativos.

Según lo comunicado por el funcionario mediante su cuenta en la red social X, ya remitió la solicitud, mediante la nota No. 111-DGAJTC-2024, dirigida al gobierno de Estados Unidos.

Reina indicó que es una atribución particular de la Presidencia de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales del país, por lo que defendió que la denuncia al tratado de extradición “es una posición digna, de soberanía” que no tiene que ver con otros temas.

El canciller refirió que no hay que olvidar que la Constitucional prohibía la extradición de hondureños y que el mecanismo que ha permitido realizar estas entregas se realizó tras “la reforma que se dio durante la narcodictadura” y que esta administración dio fiel cumplimiento.

La denuncia presentada este día solamente es para el tratado con Estados Unidos, afirmó Reina, tras agregar que aunque han cooperado con este gobierno norteamericano con todo lo referente a la lucha contra el narcotráfico “estas alusiones a que estos funcionarios del gobierno, que además trabajan en Defensa y trabajan de la mano de EEUU puede implicarse alguna idea de que están ligados al narcotráfico es inaceptable”.

“Los procedimientos que puede llevar EEUU está en pleno derecho de hacerlo, no va relacionado a ello, pero sí creo que debe llevar un mensaje: las relaciones internacionales deben basarse en el respeto mutuo, en el diálogo, en la no injerencia, en no tratar de imponer políticas, no importa las posiciones que asuma otro Estado, por los intereses que sea, no le puede imponer a otro país las posiciones que ellos quieran”.

A continuación el contenido de la nota:

«La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional -Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados y Convenios-, presenta sus atentos saludos a la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América, en ocasión de hacer referencia al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras, celebrado el quince de enero de 1912.

Al respecto, con base a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo en los artículos 1,15 y 245 numeral 4 «mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior» y numeral 12 «dirigir la política y las relaciones Internacionales»; y conforme a lo estipulado en el Artículo XIV del referido instrumento, comunica a esa Honorable Embajada, la decisión del Gobierno de la República de Honduras, de dar por terminado el Tratado de Extradición.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional -Dirección General de Asuntos Jurídicos. Tratados y Convenios-, aprovecha la oportunidad para renovar a la Embajada de los Estados Unidos de América, el testimonio de su más alta y distinguida consideración.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de agosto de 2024

A la honorable Embajadora de los Estados Unidos de América».