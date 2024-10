Honduras tiene que saber enviar un mensaje correcto en tema Irán-Israel

Tegucigalpa – El analista y experto en diplomacia, Graco Pérez, dijo este sábado que el ataque de Irán hacia Israel viene a marcar la división entre el mundo occidental y el resto del mundo, la que se inició con la invasión de Rusia a Ucrania y posteriormente con el ataque de Hamás a Israel.

“Este nuevo ataque de Irán marca quienes van a estar de un lado y de otro porque aquí esas posiciones de neutralidad ya no van a tener más espacio y va a haber que asumir posiciones y se pone a prueba la política exterior de los países”, expresó.

Pérez señaló que habrá que ver cuál es la posición que asumen Rusia y China y posteriormente, si se llega a una asamblea para tomar decisiones sobre el caso y que posición toman los países de América Latina y especialmente Honduras.

“Esto va poner a prueba la política exterior y tenemos que definir con que parte del mundo estamos: con el mundo occidental, nuestros aliados históricos tradicionales, EEEUU, Europa, Israel o estamos con las potencias antagónicas a los EEUU”, manifestó Pérez.

Para el analista, los bloques de países tendrán que tomar obligadamente una posición, “en el caso de Honduras, espero que reflexione, hasta el momento siempre en el discurso de la presidenta (Xiomara Castro) se oye apoyando a otras posiciones que no son del interés nacional de nuestro país”.

Sin embargo, “es el momento que reflexione y que todos presionemos para que se apoye a Israel que es nuestro aliado tradicional”.

Pérez externó que espera que el próximo martes que se ha anunciado una reunión de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se toque este tema, además del asunto de México.

En ese sentido, dijo que “Honduras tiene que saber manejar y enviar un mensaje correcto, no solo como país que tiene la presidencia de la Celac, si no como parte de la comunidad internacional”. Además, Honduras, agregó el analista, debe hacer planteamientos que no están ideologizados, sino que están pensando en función del interés de todo el planeta. VC