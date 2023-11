Honduras reprueba 8 de 20 indicadores y continúa fuera de Cuenta del Milenio

Tegucigalpa – Honduras quedó nuevamente fuera de los fondos que ofrece la Cuenta del Milenio al aprobar ocho de los 20 indicadores.

La Millenium Challenge Corporation (MCC, por sus siglas en inglés), la institución a cargo de manejar la Cuenta del Milenio informó hoy que el país no está apto para recibir los fondos.

En cuanto al informe emitido este año y que son datos correspondientes al 2022, la MCC reprobó al país en 8 de los 20 indicadores, entre los cuales están corrupción, libertad de información, efectividad gubernamental, tasas de inmunización en salud, gastos en educación primaria, tasas de inscripción de niñas en educación y otras.

La Cuenta del Milenio es un mecanismo de Estados Unidos que permite acceder a recursos no reembolsables y con los cuales se financian infraestructura productiva, programas de mejora de producción y otros que fortalecen la democracia y el estado de derecho.

Cuando estuvo vigente en Honduras financió la carretera CA-5 que comunica Tegucigalpa con San Pedro Sula y un programa de mejora de la producción agrícola.

Medición

La Cuenta del Milenio tiene 20 indicadores y para que un país sea elegible para obtener recursos y otros beneficios de esta iniciativa es preciso que apruebe lo que se denomina tres barreras duras.

La Cuenta del Milenio usa como referentes las evaluaciones e informes de organismos como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y de organizaciones como Unesco, Fundación Heritage, Freedom House, IFAD, IFC y Unicef, entre otros.

En esta ocasión Honduras no logró aprobar los renglones de: Control de corrupción (9 %), calidad regulatoria (50 %), efectividad del gobierno (6 %), imperio de la ley (9 %), libertad de información (22 %), acceso al crédito (34 %), tasa de vacunación (34 %) y la tasa de finalización de la educación secundaria inferior de las niñas (39 %).

La Junta Directiva de la MCC utiliza los indicadores de políticas para evaluar el desempeño del país en los criterios de elegibilidad de la MCC.

Se considera que un país “aprueba” un determinado indicador si su desempeño es mejor que la puntuación media en su grupo de ingresos o el umbral absoluto. Se considera que un país “aprueba” el cuadro de mando si: “aprueba” al menos 10 de los 20 indicadores; “aprueba” el indicador de Control de la Corrupción; y “aprueba” el indicador de Libertades Civiles o Derechos Políticos.

Incluso después de que un país haya sido seleccionado para la elegibilidad del pacto o la asistencia del programa umbral, la MCC revisa periódicamente el desempeño de las políticas de sus países socios durante el desarrollo y la implementación de un programa compacto o umbral.

Países candidatos: categoría de bajos ingresos

Un país será un país candidato en la categoría de bajos ingresos para el año fiscal 2024 si:

Tiene un ingreso per cápita que no es mayor que el umbral de país de ingreso medio bajo del Banco Mundial para dicho año fiscal ($4,465 ingreso nacional bruto per cápita para el año fiscal 2023);

Está entre los 75 países identificados por el Banco Mundial como de menor ingreso per cápita; y

No es inelegible para recibir asistencia económica de los Estados Unidos bajo la parte I de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, según enmendada (la Ley de Asistencia Exterior), en razón de la aplicación de la Ley de Asistencia Exterior o cualquier otra disposición legal (RO)