Honduras reporta a septiembre un déficit de divisas de $500 millones: Martín Barahona

Tegucigalpa – El economista Martín Barahona dijo este sábado que al mes de septiembre Honduras reporta un déficit de 500 millones de dólares, mientras se acerca una temporada que exige disponibilidad de divisas.

“Aunque el gobierno lo sigue negando, hay un problema de escases de divisas y si lo vemos en números rápidos en el año 2022, Honduras estaba recibiendo 19 mil millones de dólares por remesas, por exportaciones, por desembolsos de deudas y otros conceptos, pero en 2023 eso se redujo en mil millones de dólares a 18 mil millones y este año vamos con una tendencia más grave”, señaló el economista.

Barahora detalló al ver la balanza entre los ingresos y los egresos de divisas en 2022 no hubo problemas, había divisas disponibles, aunque en 2023 hubo ciertos problemas, “un faltante o un déficit de más o menos unos 100 millones de dólares y este año, al mes de septiembre ya vamos por un déficit de 500 millones de dólares, es decir, los dólares están escasos”.

El economista agregó que desde ese punto de vista habrán problemas y no podrán hacer todas las importaciones que hacen las empresas en esta época de navidad y de inicio de año que se avecina.

«Desde ese punto de vista puede ser que haya un estímulo para crear situaciones de mercado no oficial, del mercado negro», advirtió al destacar que es importante que el gobierno salga al paso y no estar indiferente como que el problema no existe. VC