Progreso frena al Real España y salva categoría; empate en vibrante clásico ceibeño

Tegucigalpa – El inicio de la penúltima jornada del Torneo de Clausura fue un doble empate 1-1 entre el Victoria-Vida en una nueva edición del clásico ceibeño, y Honduras Progreso que salvó la categoría y de paso frenó la racha de triunfos del Real España.

En el estadio Municipal Ceibeño, el Vida rescató un empate en el derbi de la ciudad ante el Victoria.

Rápidamente La Jaiba se puso arriba en el marcador con un centro por la izquierda de Carlos Róchez y el cubano Yaudel Lahera remató de cabeza para vencer a Roberto “Pipo” López.

El Victoria buscó otras oportunidades para meter el segundo gol en el primer tiempo ante la poca aparición de la ofensiva del Vida, sin embargo, no concretó.

Lahera tuvo una ocasión con un remate de cabeza, pero salió desviado de la portería.

En el segundo tiempo, el Victoria volvió a tener otra oportunidad al minuto 47 con un remate de cabeza de José Velásquez Colón, el esférico pegó en el poste derecho.

Lahera pudo liquidar el juego, pero “Pipo” López con una gran lanzada volvió a salvar su marco.

Los cocoteros reaccionaron en los últimos 20 minutos el partido, el portero del Victoria, Harold Fonseca, tapó dos fuertes disparos del Vida.

Sin embargo, al minuto 75, el árbitro central pitó penal a favor del Vida y el colombiano Rafael Agámez lo intercambió por gol.

Tres minutos después, una chilena de Marco Tulio Vega fue contenido otra vez por “Pipo” López que se convertía en figura de los cocoteros.

El Vida casi anota con un fuerte disparo del área de Juan Contreras, pero el esférico pasó por encima de la portería.

Victoria tuvo la última ocasión del triunfo pero el remate de cabeza de Lahera salió desviado.

Racha de victorias frenada

En el estadio Humberto Micheletti de El Progreso, el Honduras Progreso detuvo este sábado la racha de 11 victorias consecutivas del Real España tras empatar 1-1.

Este es el primer empate del Real España en el actual torneo tras tener 11 victorias y cuatro derrotas.

En el primer tiempo, los locales tuvieron la primera oportunidad clara con un remate de cabeza de Geovanny Martínez que contuvo Luis “Buba” López.

Sin embargo, Honduras Progreso casi permite que el Real España se fuera al descanso con ventaja en el marcador cuando Alberto Paredes estuvo cerca de anotar en propia meta.

Para los segundos 45 minutos, los aurinegros fueron los primeros en ponerse en ventaja al minuto 47, con un tiro libre al área, hubo un mal rechazo de la zaga defensiva de los locales, Devron García gana el rebote y definió de derecha.

No obstante, la alegría aurinegra no duró mucho cuando Erick Andino de zurda venció a “Buba” López y anotó al minuto 52.

El empate permite al Olimpia de arrebatarle el primer lugar al Real España si vence el domingo a los Lobos.

La penúltima jornada del Torneo de Clausura finaliza este domingo con los partidos: Olimpia vs Lobos, Marathón vs Real Sociedad y Platense vs Motagua. AG