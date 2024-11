Honduras no podrá ser país elegible para los recursos de la Cuenta del Milenio: Roberto Lagos

Tegucigalpa – El economista hondureño Roberto Lagos señaló este domingo que Honduras se ubicará en la posición 24 de los 28 países evaluados, por tanto reprobaría el indicador de corrupción de la Cuenta del Milenio, ya que se ubicaría en el percentil 14 %.

La explicación del economista, radicado en Estados Unidos, se basa en un análisis que éste realizó a la proyección del Indicador Corrupción Cuenta del Milenio y que compartió en sus redes sociales.

“Honduras será comparado contra 28 países para la evaluación de la cuenta del milenio de este año los cuales pueden encontrar en la página 53 y 54 del documento denominado “Guide to the MCC Scorecard Indicators for Fiscal Year 2025” que fue publicado el pasado 8 de noviembre y que pueden encontrar en el siguiente link: https://mcc.gov/resources/doc/guide-to-the-indicators-fy-2025/… ”, detalló Lagos.

El economista continua explicando que después de realizar el análisis respectivo que él ha realizado desde el año 2019, “Honduras se ubicará en la posición 24 de los 28 países evaluados por tanto REPROBARÍA el indicador de corrupción de la Cuenta del Milenio ya que se ubicaría en el percentil 14 %”.

Lagos agregó que adicionalmente el indicador absoluto de corrupción registró “su peor evaluación desde que este se empezó a medir por parte del Banco Mundial en el año 1996”.

Para el experto en temas económicos, la única razón por la que Honduras mejora un par de percentiles en la calificación es porque salen de la evaluación países que ya no forman parte de la categoría de ingresos medios bajos y que pasan a la categoría de países de ingresos medios y altos.

“Recordemos que para ser país elegible a los recursos de la Cuenta del Milenio se debe aprobar el indicador de corrupción según lo establecido en la metodología. Por tanto en base a metodología Honduras no podrá ser país elegible para los recursos de la Cuenta del Milenio”, finalizó. VC