“Honduras no merece gobierno como este”: Francis Cabrera

Tegucigalpa– “Al gobierno sólo le quedan 14 meses y a estas alturas es insostenible su accionar, hay un descontento popular, los aliados que tenía como partido ya no los tiene, el partido está fraccionado, no se sabe para donde va, no podemos mentirle a la gente que no tiene empleo, alimentos, Honduras no merece un gobierno como este”, recriminó el diputado de Libre, Francis Cabrera.

– Cuando Honduras se dé cuenta de la realidad, de las interioridades y de lo delicado que está pasando nos darán la razón, sostuvo.

Agregó que Honduras atraviesa una crisis de dengue, inundaciones, desempleo y como partido y como gobierno se está sumergido en problemas antagónicos, en cosas que no dejan nada bueno al país.

Indicó que hay ilegalidades, en el partido anunciaron una expulsión, sin que la otra persona se defendiera, violentando su derecho a la defensa, mañana quizá seamos todos los diputados, advirtió.

“Esta es la forma de actuar, de insultar y humillarlos como lo han hecho con nosotros, desde que nos robaron la Presidencia del Congreso Nacional, desde que hicieron un golpe de Estado al Poder Legislativo y por esa es la causa que no quieren que venga la CICIH, porque tendrá que investigar ese accionar”, detalló.

Agregó que ellos como diputados se sienten tristes y defraudados y ahora se tienen que tomar decisiones, “yo he dicho que soy solidario con Cálix y con el doctor Yavhé Sabillón quien anunció que se retirará del partido, yo tomaré una decisión tras consultar con mi familia, no sé cuál será mi futuro político, pero si apoyare a Cálix siempre”, argumentó.

Sostuvo que hay un grado de intolerancia y violencia, decidimos apoyar al partido por el bien del país, estábamos dispuestos a aguantar, pero el gobierno quiere que los diputados voten como ellos quieren y si uno no lo hace ya es un traidor, es nacionalista, y vienen los insultos y eso no debe de continuar.

“Libre se ha destacado por ser revolucionario, pero no pasamos de quejarnos en un chat, la verdad que así como va el partido de fraccionado no veo por donde vaya a ganar las elecciones próximas”, apuntó. IR