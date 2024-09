Honduras mantendrá tendencia a la baja en precio de combustibles, pero consumo se aumentará en Semana Morazánica

Tegucigalpa – La Directora Ejecutiva de Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), Lorna Osorio, dijo a Proceso Digital que para las próximas semanas, es decir a corto plazo, continuará una tendencia a la baja en los precios de los combustibles.

No obstante, advirtió que el consumo aumentará durante la Semana Morazánica que en esta ocasión corresponde a la primera semana del mes de octubre.

Recordó que la Reserva Federal (Fed) anunció una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de medio punto, la primera tras un ciclo de once subidas que comenzó en marzo de 2022.

Lo anterior, así como el conflicto armado en Israel y Ucrania tienen un impacto directo en los precios de los derivados del petróleo. Honduras no es productor de petróleo, lo importa, por lo que debe comprar al precio internacional, recordó Osorio.

Sin embargo, a corto plazo, continuará la tendencia a la baja en el precio de los combustibles.

Pero emitió una serie de recomendaciones para maximizar el uso del combustible durante las vacaciones, periodo durante el cual se aumenta el consumo.

Entre las recomendaciones enumeró: revisar la presión de las llantas, cargar combustible por la mañana o por la noche, no utilizar aire acondicionado si no es necesario, ajustar los frenos, revisar el vehículo de forma periódica y no acelerar ni frenar bruscamente.

Cabe señalar que a partir de este lunes de septiembre, la gasolina súper bajará 1.62 lempiras, su nuevo precio será de 97.92 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular bajará de 1.00 lempiras por lo que su valor será de 88.72 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 70.93 lempiras tras reportar una rebaja de 1.35 lempiras.

En cuanto al diésel bajará 1.15 lempiras y su precio será de 81.43 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual. (RO)