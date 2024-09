Honduras fuera del mapa de interés para China

Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – A un año del rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taipéi y del acercamiento a Pekín, analistas consultados por Proceso Digital coinciden en que Honduras no está entre los países de interés para el gigante asiático, sin embargo estiman que puede haber oportunidades que deberían ser aprovechadas.

– Según se informó en las últimas horas, el puerto de Henecán no será entregado a China.

– Uno de los proyectos que China construyó en el país fue la represa Patuca, proyecto que se construiría en tres etapas, pero sólo una se materializó desde 2011.

“Cuando uno ve ese mapa de intereses de la inversión china, Honduras no aparece. No aparecemos en las últimas dos o tres décadas y no aparecemos en el interés de China hacia el futuro. Centroamérica ocupa un lugar insignificante, apenas Panamá lo hace”, señaló el sociólogo Filadelfo Martínez.

Para el analista, romper con Taiwán y establecer relaciones con China era lo adecuado ya que esas son las realidades del mundo actual, pero en este punto, Honduras tiene que aprender a negociar reconociendo que se conoce muy poco de China.

“Los chinos siempre han tenido claro que más que la geopolítica, lo que logra dominar el mundo es el comercio y esa tradición china sobrevive por miles de años y eso es lo que estamos viendo en América Latina y muy pocos entendemos esto”, dijo.

Para China, señaló Martínez, donarle una biblioteca a El Salvador, o un estadio a Costa Rica es un negocio, no es una dádiva, y no es una pelea con Estados Unidos porque no lo motiva la geopolítica.

La inversión de China está focalizada en las principales necesidades de la expansión del comercio chino, están en los minerales, en el litio, en el cobre, están invirtiendo en lo que ellos necesitan para asegurar su dominio a nivel mundial, reflexionó.

Honduras siempre llega tarde

En el caso del país, Martínez aseveró que “Honduras es insignificante para China y yo creo que perdimos la oportunidad”.

“Hoy gran parte de lo que usamos es ‘made in China’. Las economías estadounidense y europea necesitan productos chinos”, los que China envía por el lado del Pacifico, a través de los puertos de la costa Pacífica de EEUU. Pero, “que hay otra parte que necesita ir al lado del Atlántico y ahí hay que reconocer que por el cambio climático, el Canal de Panamá dejó de ser una oportunidad”, observó.

Para el analista, la oportunidad de un ferrocarril interoceánico, de un corredor logístico, una carretera que se inició hace unos años en el país era una oportunidad que fue desaprovechada “y muy tarde ahora estamos tomando acción”.

El analista Filadelfo Martínez.

Martínez recordó en este punto, las palabras del representante para América Latina del Caribe de la Unión Europea, Félix Fernández-Shaw “los hondureños hablamos mucho y hacemos muy poco”.

Y este, es un mensaje que debe quedar muy claro para todos, insistió al recordar que “tenemos años de estar hablando del corredor interoceánico y mientras nosotros hablamos los chinos están construyendo en Perú un megapuerto”.

Asimismo, refirió que con apoyo chino se está construyendo la carretera que está cruzando la Amazonia y que va conectar el Pacífico con el Atlántico y, “no me extrañaría que los chinos están apoyando a México para el proyecto de una carretera que conecta el caribe mexicano con el Pacífico”.

“Nosotros estamos llegando tarde a todo, sin duda en esa estrategia de comercio, Honduras es mucho menos que un peón”, consideró al agregar que a la par de ilusionarnos con China, lo mejor de nuestra mano de obra se está yendo del país, entonces cuestionó ¿con quién es qué vamos a construir esas capacidades que demanda la economía?

En las últimas horas, se informó que los trabajos de ampliación del puerto Henecán no serán entregados a China, que lo haría a través de las empresas Eximbank y China Harbour Engineering Company.

El propio gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Carlos Bueso, lo confesó a un diario capitalino y detalló que la inversión sería de 240 millones de dólares con un desembolso inicial de 140 millones.

Bueso reveló que lo anterior tocaría intereses del principal aliado de Honduras –Estados Unidos- por lo que se volteó mejor la mirada hacia el sur, específicamente a Brasil.

Es importante mencionar que de 2009 a 2017 la empresa China Harbour Engineering Company fue sancionada por corrupción por el Banco Mundial (BM).

Puede haber oportunidades

El economista, Julio Raudales no cree que China vaya tener un trato preferencial hacia Honduras como sucedió entre los años 60´ y 80´ de parte del Gobierno de Estados Unidos que tenía un trato preferencial para los países de la Cuenca del Caribe, pero estima que puede haber oportunidades.

“Generalmente no sucede con los chinos, nunca le han dado un tratamiento preferencial a los africanos o a los países del suroeste asiático, por ejemplo, lo que sí puede haber es buenas oportunidades”, previó.

Julio Raudales, economista.

China es el competidor número uno de los Estados Unidos, en términos económicos y en hegemonía política. “Eso nosotros no lo vamos a poder impedir ni tampoco lo vamos a cambiar porque somos un país muy pequeño” y como tal no puede ser un agente de cambio importante, dijo el expresidente del Colegio de Economistas.

No obstante, Raudales considera que la cercanía con los Estados Unidos no deja de ser un asunto que concita el interés de ellos y para el caso mencionó que recientemente una misión del gigante asiático para ver algunos temas comerciales y políticos en el país.

En ese sentido, para el economista, “si las autoridades y los empresarios son inteligentes pueden aprovechar esta situación para obtener alguna ventaja. Hay que ser muy estratégicos en esto y entender bien, conocer que se está negociando en el Tratado de Libre Comercio y de ahí poder utilizar nuestras ventajas comparativas para que el país pueda mejorar con respecto a esta relación”.

Las experiencias con otros TLCs

En lo personal, Raudales no es muy optimista y recordó que con EEUU, Honduras venía de una historia de dependencia muy fuerte como parte de los países de la Cuenca del Caribe y “sacamos muy pocas ventajas que nos daba pertenecer a esta iniciativa, después Estados Unidos rompió esta relación unilateralmente y decidió que lo más importante era el comercio y que estos países desarrollaran este potencial y por eso se negoció el CAFTA-RD”.

Pero tras una década desde la puesta en vigor de esta tratado comercial, “Honduras no le ha sacado ningún provecho a esto, no hubo una agenda complementaria que permitiera que los actores de Honduras que tienen potencial para exportar hacia EEUU se desarrollará, entonces cuando uno ve estas cosas y ve que no hemos aprendido la lección tampoco es que estamos reflexionando a nivel de país qué fue lo que sucedió con ese TLC”.

Para el economista igual escenario se vio en el acuerdo comercial con la Unión Europea, firmado en 2011, pues el factor que predomina en ambas circunstancias es que siempre estamos pendientes de ver qué nos pueden dar los otros.

En tal sentido, mientras estas relaciones de dependencia con países ricos no se reviertan, y no entendamos que podemos competir, con una estrategia adecuada, las cosas no van a cambiar.

Negociaciones avanzan

A un año del acercamiento al gigante asiático, empresarios y gobierno se aprestan para realizar la cuarta ronda de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. Según el gobierno, Honduras tiene la posibilidad de exportar un promedio de unos 500 contenedores de productos, gracias a este TLC con China.

La gerente de política comercial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Helui Castillo, detalló que el tema a tratar es el acceso a mercado, donde se analizarán aranceles y reglas de origen. Esta etapa se realizará en terreno asiático.

“Es aquí donde vamos a ver cuáles son los intereses que tiene China en nuestros productos para importación y exportación y también cuales son nuestros intereses”, dijo al agregar que esta etapa es lo grueso de los tratados, “es el meollo de los tratados donde se ponen las reglas de cuál va ser el impuesto que va tener que pagar un producto para entrar a uno u otro país”, explicó.

Según las proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, restarían dos rondas de negociación más”.

Helui Castillo, del Cohep.

Hasta ahora, los productos que el lado hondureño ve con potencial de exportación incluyen camarón, café, palma aceitera, básicamente productos agrícolas, aprovechando la vocación agrícola del país. Para importar, Castillo apuntó a tecnología y maquinaria.

En 2022, el volumen de comercio entre el gigante asiático alcanzó los US$ 485,700 millones (452.140 millones de euros), dato que representa un crecimiento interanual del 7.7%.

Relación China con Centroamérica

En la región, el primer país en reconocer a China Popular fue Costa Rica, luego los salvadoreños, los nicaragüenses y luego los hondureños, pero llama la atención que ninguna de estas economías ha crecido de manera espectacular por el hecho de haber establecido sólidas relaciones al haber reconocido a Pekín como el único representante del pueblo chino.

Raudales señala que Costa Rica rompió relaciones con Taiwán en 2008, pero incluso los ticos han perdido en esta relación. Panamá es otro país muy hábil para sacar provecho de las negociaciones, igual que República Dominicana.

El resto de países centroamericanos, donde incluso Guatemala, el último aliado de Taiwán en la región, ya expresó intenciones de acercamiento de tipo comercial, están en el mismo nivel. VC