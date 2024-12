Honduras debería sentarse ya a dialogar con EEUU, señala dirigente nacionalista

Tegucigalpa – El dirigente del Partido Nacional, Roberto Castillo dijo este viernes que después del mensaje que salió ayer de Casa Blanca, no considera que vayan a haber represiones del gobierno de Estados Unidos hacia Honduras.

“Después del mensaje que hicieron ayer desde Estados Unidos pidiendo un diálogo directo con el gobierno hondureño, Honduras debería sentarse ya, aunque sea con el embajador en Washington, Javier Bu, a empezar a discutir cosas que al gobierno de Honduras le parece y a ellos que les parece como aliados nuestros que sería lo conveniente para ir reduciendo ese sector”, expresó.

Castillo considera además que la presidenta Xiomara Castro no debe dar marcha atrás con la decisión de eliminar el Tratado de Extradición, “un presidente no se echa para atrás después de tomar decisiones, no importa quién es el presidente del mundo”, afirmó.

El dirigente nacionalista dijo que en los seis meses que quedan para que la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos entre en vigor, “pueden darle algunos ajustes más seguro y amplio para que puedan hacerse las cosas ampliamente”.

La determinación del gobierno de Libre, agregó, es un tipo de alerta para el sector de Honduras y el mundo de que se quieren demostrar que Honduras es un país independiente de las influencias extranjeras, “lo cual no es una realidad”, agregó.

“Yo creo que al final, la decisión de doña Xiomara, tal vez un poco acelerada, pero si la reacción era lógica a lo que pasó con la embajadora (Laura Dogu) que fue bastante rápida a la reunión en Venezuela, nos tenemos que dar cuenta que Honduras mantiene relaciones con Venezuela, no importa a lo que fueron ni quienes fueron, pero como hondureños tenemos derecho a tener cercanías con cualquiera”, aseveró. VC