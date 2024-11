Honduras debe resolver problemas de la democracia con más democracia: director del NIMD

Tegucigalpa- En Honduras ya se vive un ambiente preelectoral muy dinámico dijo el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Héctor Soto.

Destacó la influencia de los partidos políticos en la democracia del país. Según Soto, en Honduras, los grandes partidos se caracterizan por participar en elecciones primarias e internas, lo cual marca el inicio de un largo ciclo electoral que culmina en las elecciones generales.

En entrevista con Proceso Digital, Soto advirtió sobre los riesgos de los gobiernos autoritarios, independientemente de si son de izquierda o de derecha, y subrayó la necesidad de resolver los problemas de la democaracia con más democracia.

“En Honduras algo que es importante es contribuir a que los problemas de la democracia los resolvamos con más democracia”, enfatizó.

Anotó que no se trata de que se siga a la izquierda o a la derecha, lo importante es que sean ideologías, que sean candidatos, instituciones que estén dispuestas a hacer de la democracia su espacio de disputa porque finalmente hoy en día no solamente está en disputa los gobiernos si no la democracia misma está en disputa.

Ejemplifico que uno ve en Venezuela las enormes dificultades que ha generado todo el autoritarismo que se está gestando, en Argentina también hay un presidente con un corte autoritario, si se va a Nicaragua es la misma historia, igual en Ecuador y la misma historia y si se va a El Salvador.

“Y ahí hay gobiernos de izquierda y de derecha, entonces yo creo que es importante que la ciudadanía a propósito de ir a votar a las elecciones internas y generales cuiden mucho eso porque muchos de nosotros muchos de nuestros hijos nacieron en democracia y no saben lo que es perderla”.

Entonces es algo que hay que cuidar porque la democracia es un proceso muy frágil cuesta mucho avanzar pero es muy fácil retroceder en ella y tenemos un ejemplo contundente y fue el golpe de estado del 2009 todos sufrimos lo que es un rompimiento democrático y creo que hoy todos coinciden en que eso es una historia que no vale la pena repetir, remarcó.

Presupuesto del CNE

Por otra parte, Soto subrayó la importancia de aprobar a tiempo el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aseguró que cualquier retraso podría generar desconfianza en el proceso electoral.

«Es crucial que el gobierno y el Congreso Nacional envíen un mensaje de confianza a la ciudadanía adjudicando el dinero necesario para unas elecciones limpias, transparentes y confiables», afirmó.

Además, destacó la necesidad de que el financiamiento de las campañas sea principalmente público y nacional, reduciendo así la influencia de actores privados y asegurando la transparencia del proceso.

En cuanto al papel de las instituciones electorales, Soto comparó el proceso con un partido de fútbol donde los partidos políticos son los jugadores y el CNE es el árbitro. También mencionó la importancia de que el Tribunal de Justicia Electoral cuente con una ley que le permita operar con claridad y eficacia, y que la Unidad de Política Limpia avance en la fiscalización de las finanzas tanto de los candidatos como de los partidos.

Soto hizo un llamado a la ciudadanía a participar no solo en las elecciones generales, sino también en las internas, ya que en estas se eligen los candidatos que posteriormente competirán en noviembre. Enfatizó que la calidad democrática del país depende de la participación activa de los ciudadanos en todas las etapas del proceso electoral.

Finalmente, en su opinión, las próximas campañas electorales de los precandidatos y luego candidatos a la presidencia de la República y los mismos diputados y alcaldes, deben centrarse en proponer soluciones a los problemas reales del país, como la pobreza, el desempleo, la violencia y la corrupción, en lugar de enfocarse en alianzas o discursos vacíos.LB