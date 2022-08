Honduras debe ampliar participación pública en formulación del presupuesto, según Fosdeh

Tegucigalpa – La participación ciudadana en la formulación del Presupuesto General de la República, sigue siendo muy limitada expuso el economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Jorge Henríquez.

Fosdeh es el ente encargado en el país de realizar la encuesta de Presupuesto Abierto, que es una iniciativa global misma incluye la participación de más de 120 países, y se lleva a cabo con una metodología comparable, explicó el técnico.

En la encuesta se analiza el tema de la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la participación ciudadana abierta.

En ese sentido, el Fosdeh ha realizado las últimas tres ediciones que se realizan de forma bimensual con 109 indicadores de disponibilidad de documentos presupuestarios e incluye 145 preguntas.

No obstante, el economista aclaró que no se trata de una encuesta de percepción, ya que en la misma no se entrevista distintos sectores, sino que es una de verificación de documentos del proceso presupuestario de Honduras.

Honduras tiene en participación pública una calificación de 17 sobre 100, en vigilancia del presupuesto 48 sobre 100 y en transparencia 61 sobre 100, lo que indica que aún falta mucho en la socialización e involucramiento público en cuanto al presupuesto.

Lo anterior es debido a que el PGR, siempre se ha manejado a nivel solo de tecnócratas y cuando se hace la socialización solo se toma en cuenta a los mismos.

En ese sentido los técnicos recomiendan que se involucren más acciones, con el objetivo de ir transparentando la formulación y ejecución del presupuesto.LB