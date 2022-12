«Buscamos un acuerdo sólido con la ONU, para no fracasar como la MACCIH y la CICIG»: Luis Redondo

Tegucigalpa – Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), dijo que en una reunión donde dialogó con Iván Velásquez, vocero de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), le dio una serie de recomendaciones para que ese mecanismo funcionara de una mejor manera en Honduras.

“Yo fui a Guatemala, estuve con Iván Velásquez y le pregunté: ¿comisionado que nos recomienda usted en Honduras, con la comisión que venga? En ese entonces no existía la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ni la CICIH”, dijo a Proceso Digital el titular del Poder Legislativo hondureño.

“Le recomiendo algo, me dijo, si es igual que la CICIG, que no sea de la parte política de las Naciones Unidas y le pregunté ¿Por qué? Él me reveló que ahí andaban los políticos poderosos y millonarios de Guatemala haciendo gestiones para condicionar los casos que se debe investigar, eso fue algo que él me dijo y a mí no se me olvida”, reveló Redondo.

En ese sentido agregó: “mire la consecuencias, nosotros nos fuimos por la parte política de la OEA ¿y en que terminamos con la MACCIH? Terminamos en nada ¿Dónde están los casos y las pruebas? Pero además ¿los diputados que fueron acusados por qué no están presos? ¿Y los millones que se pagaron? mejor le hubiéramos dado todo ese dinero a los fiscales de Honduras”.

Otras de las recomendaciones de Iván Velásquez sugirió que no nos fuéramos por la parte política de la ONU –añade el entrevistado- y que que la comisión sea querellante adhesiva, que en vez de darle los casos a una unidad del Ministerio Público, como a la Uferco -que era como un embudo-, porque por ahí pasaban todos los casos y la Fiscalía decidía, entonces ahí se reducía la capacidad de acción de la MACCIH.

“También me sugirió que para hacer un combate real a la corrupción esta debe ser de manera integral con los países de la región, porque una vez que los criminales cruzan la frontera, la justicia no los puede alcanzar, hay antecedentes sobre eso, en Guatemala quienes defalcaron el Seguro Social, salieron del país y por eso ese saqueo sigue gozando de impunidad”, relató.

Finalmente subrayó que en el abordaje de la corrupción debe haber unión de los países, porque si no hay persecución internacional se fracasa como fracasó la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras “entonces nosotros no vamos a hacer un acuerdo que nos lleve al fracaso otra vez, necesitamos acuerdos sólidos, que permita llevar todo aquel que se adueñó de lo ajeno”. JP