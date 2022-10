Honduras arguye no querer incurrir en injerencia tras abstenerse de votar para extensión de misión de DDHH en Venezuela

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras arguyó no querer incurrir en injerencia en su abstención de voto para extensión de misión de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela.

– La resolución se dio con 19 votos a favor, 5 en contra, 23 abstenciones, entre ellas las de Honduras.

Así lo expresó el vicecanciller Gerardo Torres, quien subrayó que Honduras mantiene una posición constante en este tema.

Recordó que Honduras nunca tuvo una misión de esta naturaleza pese a los acontecimientos políticos del año 2009.

Aunque el país centroamericano se abstuvo de emitir su voto en este tema, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de su 51° período ordinario de sesiones, aprobó el Proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior significa que se extiende el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por dos años más. A través de esta resolución también se extiende el monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

“Hemos decidido no votar a favor, no votar en contra y mantenernos al margen de esta votación porque consideramos que no es algo que nos competa”, apuntó el vicecanciller hondureño.

En cuanto a las abstenciones durante dicha votación resaltan países como Argentina, que preside el Consejo, Honduras y México.

En ese sentido, Amnistía Internacional lamentó en su cuenta de Twitter que “Argentina no haya acompañado este paso fundamental para el avance” de los derechos humanos en Venezuela.

En tanto la organización Human Rights Watch recordó en un comunicado que la resolución por medio de la cual se creó el mandato de la misión independiente fue presentada por la coalición de gobiernos “Grupo de Lima”, que incluía a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú.

Y señaló que esta vez Argentina, Colombia, Guyana, Honduras y Perú no se sumaron al grupo que lideró la renovación debido a la “falsa premisa” de que hacerlo menoscabaría los esfuerzos de interactuar con las autoridades venezolanas. (RO)