Honduras apostó a un cambio y estamos a la espera: Eduardo Facussé

Tegucigalpa – El desarrollo de un país se lleva a cabo cuando hay un diálogo constructivo entre el sector privado y sector público, porque en la actualidad el país está “frágil”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.

Se debe apostar al diálogo, porque es así cómo se construye prosperidad, pero lastimosamente durante muchos años ha habido un debilitamiento de esa relación por el mismo deterioro del Estado de derecho, que es la moneda de intercambio en esta relación.

“Honduras le apostó a un cambio con este gobierno que entró, esperanzados todos en que nos iba a devolver al estado de derecho, pero estamos a la espera, porque los problemas lejos de que se hayan corregido más bien se agravan”.

Ahora mismo el sector privado tiene mucha preocupación con la reforma tributaria, ya que es una propuesta que realmente nos hace reflexionar mucho, sobre qué es lo que se busca con esta ley al quitar los incentivos de todos los regímenes.

Decir que todo está malo en el país, no es lo correcto, es un error gravísimo, aseveró.

Hay muchos puntos que necesitan una discusión técnica para el caso hay discriminación en los nuevos regímenes que se proponen solo se da beneficio para exportación a capitales extranjeros, no a los nacionales, y no debe haber esa limitante el beneficio debe ser por la actividad y no por la procedencia del capital, entonces se insiste en la pregunta ¿qué es lo que se busca con esta ley?

Puntualizó, que en definitiva lo que cabe es el llamado al diálogo y que juntos los sectores se busque sacar un proyecto que traiga prosperidad al país. LB