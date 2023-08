HonduFuturo presenta a 29 nuevos becarios que realizarán estudios en 10 países

Tegucigalpa – HonduFuturo presentó a 29 jóvenes hondureños seleccionados por el Programa Crédito-beca que financia estudios de excelencia en las mejores universidades del extranjero quienes realizarán estudios de posgrado en 9 áreas de conocimiento en 10 países.

-Para la selección, se tiene en cuenta la calidad del programa que el joven presenta para desarrollar en el extranjero, así como su excelencia académica como estudiante.

Así lo explicó a Proceso Digital Camilo Atala, presidente de HonduFuturo quien recordó que esta es la décima generación de beneficiados.

De igual manera, destacó que también se celebran 10 años del programa HonduFuturo que ha beneficiado a 221 hondureños que han realizado sus estudios de posgrado en 12 áreas de conocimiento en 24 países alrededor del mundo con una inversión de alrededor de 150 millones de lempiras.

Camilo Atala, presidente de @HonduFuturo informa que 29 jóvenes hondureños serán beneficiados con créditos-becas en la décima edición y en el décimo aniversario del programa #SoyHonduFuturo pic.twitter.com/HnKpOdRhC4 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 4, 2023

Para esta décima generación, se destinarán aproximadamente 20 millones de lempiras a la educación de estos jóvenes talentosos gracias a los aportes de las empresas donantes: BAC Credomatic Honduras, Banco Davivienda, Ficohsa Fundación, Cementos del Norte, Cementos Argos Corporación Dinant, CBC, Fundación Televicentro, Grupo Jaremar y Fundación Nasser. Y como socio publicitario: OPSA, con los diarios Heraldo y Prensa.

HonduFuturo es una organización sin fines de lucro que nace con el objetivo de ampliar las oportunidades de educación superior para estudiantes de alto potencial académico y profesional y que ellos puedan traer de regreso a Honduras los mejores conocimientos de las mejores universidades del mundo, contribuyendo al desarrollo del país.

Diversidad de carreras

De su lado, la vicepresidente de Mercadeo y Comunicación de BAC Credomatic, Valeria Ríos, destacó que los 29 beneficiados de esta nueva generación de becarios estudiarán una diversidad de carreras.

De igual manera resaltó la cantidad de países (10 en total) en la que realizarán estudios estos hondureños beneficiados.

Valeria Ríos, vicepresidenta de Mercadeo y Comunicación de BAC Credimatic indicó que como parte de la responsabilidad social apoyan desde hace 10 años al programa @HonduFuturo @baccredomaticho #SoyHonduFuturo pic.twitter.com/pFVfkMZBYp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 4, 2023

Externó estar complacida con los resultados del programa que forma parte de la responsabilidad social de BAC Credomatic.

Reflexionó que los sueños se cumplen e invitó a los jóvenes de Honduras a guardar la esperanza y aplicar para ser beneficiados de este tipo de iniciativas que apoya la empresa que representa.

10 años apoyando la fundación

De su parte, Fredy Nasser Facussé, representante de la Fundación Nasser, reflexionó que son más de 10 años apoyando la educación del país a través de HonduFuturo.

Señaló que existe una gran satisfacción ya que los profesionales regresan a Honduras a apoyar el desarrollo de la sociedad.

Fredy Nasser, representante de la Fundación Nasser destaca que hace 10 años apoyan la educación de Honduras a través del programa #HonduFuturo pic.twitter.com/upDbBHDqgl — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 4, 2023

La educación es el centro de desarrollo de cualquier país, por lo que apoyarla nos complace, apuntó.

Además se trata de apoyar a los profesionales, ya que los beneficiados ya contaban con excelencia académica antes de ser seleccionados, ahora Honduras contará con profesionales más capacitados y eso se traduce en un bienestar para el país.

Oportunidad

«Este apoyo es muy importante, no hubiera podido continuar mis estudios sin esta posibilidad. Creo que será una experiencia que me enriquecerá como estudiante, y en un futuro me permitirá contribuir al país», expresó Héctor Enrique Alfaro, estudiante de la décima generación de beneficiarios del Programa Crédito-beca.

Exhortó a sus compañeros beneficiados a aprovechar al máximo esta oportunidad y convertirse en los jóvenes profesionales que el país necesita.

En ese renglón, externó estar convencido que los 29 nuevos beneficiados regresarán para hacer de este un país mejor ya que es el deseo de todos los hondureños, ellos lo harán desde su trinchera como profesionales.

Tras agradecer a las empresas donantes invitó tanto al sector privado como gubernamental apostarle a la educación y depositar un voto de confianza en los nuevos profesionales. (PD).