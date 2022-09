Hermano de Humala dice que hará «todo lo posible» por ser presidente de Perú

Lima – El exmilitar peruano , hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado por un levantamiento militar de 2005 y liberado el pasado 20 de agosto, aseguró este martes que hará «todo lo posible» para llegar a ser mandatario de su país.

«Voy a hacer todo lo posible, sí», dijo al ser preguntado directamente si aspira a asumir la jefatura de Estado en una rueda de prensa con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), la primera tras su salida de prisión.

Antauro Humala cumplió 17 años de condena y redimió parte de su pena por trabajo y estudios tras ser sentenciado por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, por su participación en el denominado «Andahuaylazo», un levantamiento militar contra el Gobierno de Alejandro Toledo, del que dijo sentirse «muy orgulloso», nada más abandonar la cárcel.

Hoy, aseveró que desea «tener la oportunidad de poder dirigir los destinos» de su país «con una nueva mentalidad».

Acerca de las garantías democráticas que daría como mandatario, afirmó que el movimiento que lidera, el etnocacerismo, ha «abandonado la vía rebelde», aunque consideró que, «en Perú, ese sistema democrático es lo que ha fallado».

«Ahora nos regimos en función a la vía convencional para llegar al poder y la vía convencional tenemos que aceptarla por más que no me guste (…) aún así lo tenemos que hacer: nos estamos sometiendo a las reglas del Estado de derecho corrupto con su juez y su pelota y le pensamos golear», afirmó acerca de acudir a las elecciones.

Sobre las elecciones precedentes, respondió que «sus resultados son totalmente estúpidos».

«Yo me pongo a pensar, entonces Jesucristo fue crucificado democráticamente, porque, cuando Pilatos hace una votación, por unanimidad es crucificado Cristo, ¿necesariamente las mayorías tienen razón?», se preguntó.

Al ser consultado acerca de su política hacia la comunidad LGBTI+ en caso de ser elegido presidente, rechazó usar esas siglas y dijo que «es homosexualidad, de los gais» y afirmó que «en castellano no existe la palabra ‘gay’, existe la palabra ‘maricón'».

«No tengo nada particularmente contra ellos, en tanto no agredan (…) el pudor es importante, el respeto es importante», dijo antes de comentar que su mejor amigo del colegio es bisexual: «Pero cuando hablo con él (va) normal, vestido, una persona normal».

«Cuando veo a un hombre a mi lado vestido de mujer, ese hombre me desea, me tiene agredido. Creo que mucha gente piensa eso (…) él es mi mejor amigo porque me respeta, si viene con tacos (zapatos de tacón) y pintarrajeado no me estaría respetando», sostuvo.

Acerca de los derechos de las mujeres y su respeto en caso de llegar al poder, afirmó que «el feminismo o masculinismo es intrascendente» y agregó que ha leído a Simone de Beauvoir y no le «convence».

La Constitución es «una basura»

Con respecto a la Constitución peruana, fruto de muchas críticas en el país, Antauro Humala dijo que «nadie la firma» porque es «una basura, porque la firmó» el expresidente Alberto Fujimori (1992-2000).

«Es un papel higiénico casi», agregó.

Por ello, subrayó que su movimiento tratará de convertir a Perú, que calificó como «un corral de humanoides» y «una colonia», en una nación.

También dijo que, en caso de llegar al poder, van a «acusar y procesar a todos los parlamentarios desde el año 1992», una cifra que estimó en 1.200, así como a los seis presidente que ha habido desde entonces y entre los que se encuentra su hermano Ollanta.

«Si es necesario llenar las cárceles, se tendrá que hacer (…) es una medida necesaria para moralizar la República», concluyó antes de volver a prometer «la pena capital» para los corruptos. AG