Hay un juego político de deseos y maniobras, hay que ponerse serios y que el CN elija al Fiscal, demanda Rosa Bautista

Tegucigalpa – El exFiscal General del Ministerio Público, Leónidas Rosa Bautista hizo un llamado al Congreso Nacional para que se pongan serios y que basados en la ley -sin interpretaciones- se proceda a la elección de las máximas autoridades de la Fiscalía.

– El funcionamiento del MP no se resuelve con interpretaciones o deseos antojadizos acomodando la ley, dijo sobre el panorama actual en la Fiscalía.

“Hay un principio de mayoría constituido (en la Cámara), por lo tanto es cuestión de diálogo y consenso, no hay que pasarle la responsabilidad al Fiscal Adjunto, o al Director de Fiscales, o inventarse que UFERCO es ahora la rectora de la Fiscalía, por cuanto esa era un situación ya sabida”, esbozó.

Acentuó que “no hay pasarles la responsabilidad a otros cuando es una responsabilidad meramente política la que está en juego y no tratar de destruir el Estado de derecho haciendo interpretaciones no ajustadas a la ciencia ni a la técnica jurídica”.

Mencionó que el propio jefe del Parlamento, Luis Redondo declaró -a manera de confesión- que le habían dado facultades a la UFERCO previendo que el Partido Nacional quisiera no elegir al Fiscal para mantener a (Óscar) Chinchilla.

Dijo que la elección de las autoridades del MP “tiene relevancia de Estado, de supervivencia de la democracia y del Estado de derecho”.

Abogó para que impere el Estado de Derecho, donde la norma constitucional y las leyes ordinarias se apliquen al tenor de lo que ellas mismas ordenan.

Rosa Bautista hizo suyas las palabras de su padre: “De abogado, médico, poeta, tonto y loco todos tenemos un poco, pero el derecho es una ciencia que tiene reglas de interpretación y definiciones que es necesario entender desde el punto de vista del derecho y no de las pasiones”.

Ejemplificó que en España pasaron dos periodos porque los diputados no lograban consensos para nombrar al Consejo de la Judicatura. “En todos los países existen normas para asegurar la permanencia de las instituciones, no se trata que las personas continúen en sus cargos por su voluntad, sino que es para asegurar el bien único protegido que es la permanencia de las instituciones”, arguyó.

Adicionó otro ejemplo: en Bélgica se quedaron sin primer ministro por largos años porque no se ponía de acuerdo la clase política, “pero ahí funcionó el Estado porque estaban los sustitutos legales. Lo mismo pasa en Honduras, hay sustitutos legales, no es que se quedan en el puesto, si no que interinamente continúan en sus cargos hasta que el órgano competente elije su sustituto legal”.

Cabe recordar que Leónidas Rosa Bautista sustituyó a Ovidio Navarro cuando éste renunció al Ministerio Público hace unos años después de serios cuestionamientos en su gestión. JS