Hay un grupo de la ONU que no quiere la llegada de la CICIH para afectar al gobierno, según Luis Redondo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó este miércoles que el motivo por el que no se instale el mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH, en el país es por “extractos fuera del gobierno”.

“Desde otros extractos fuera del gobierno se está impidiendo que la CICIH venga al país rápidamente para perjudicarnos y que no cumplimos con una promesa”, declaró Redondo.

El también diputado por el departamento de Cortés participó en el programa “Doble Vía” de la emisora Radio América en la que conversó de la CICIH, Presupuesto General, subvenciones y otros.

Comentó que la CICIG fue un proceso que fracasó en Guatemala cuando se terminó en el país vecino el mecanismo internacional anticorrupción.

Redondo dijo que cuando estaba la CICIG en Guatemala, conversó con el comisionado Iván Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana.

Señaló que ellos le aconsejaron que cuando negociaran la CICIH con Naciones Unidas (ONU) no acudiera a la parte política del organismo.

En ese sentido, indicó que en el país hay grupos como una parte de la ONU que no están interesados en la llegada de la CICIH en Honduras.

Relató que en la última visita del equipo de expertos de la ONU en el país, él preparó un compendio de información para que tuviera una visión diferente tras reunirse con un solo representante de cada organización.

Sin embargo, reveló que los miembros del equipo de expertos no asistieron a la reunión en el Congreso Nacional.

Seguidamente, contó que le fue a dejar una nota a la casa de la entonces representante de la ONU, Alice Shackelford, para avisarles que estaba dispuesto a reunirse con la misión antes que abandonara el país, pero que no se reunieron.

“Está más que claro, para mí están impidiendo que venga a la CICIH para afectar al gobierno y decir que no se cumplió”, aseveró.

Presupuesto

Consultado por el Presupuesto General de 2025, Redondo contestó que no se tiene la mayoría de votos y que la postura política de varios diputados está obstaculizándolo.

Reveló que hubo presiones de precandidatos sobre algunos diputados para que no participaran en la aprobación del Presupuesto General amenazándolos con sacarlos de las planillas.

Agregó que solo en el Partido Liberal, los precandidatos Jorge Cálix y Salvador Nasralla presionaron a congresistas.

Redondo expresó que el hizo esta denuncia en una sesión legislativa y que sirvió para que los congresistas dejaran de ser presionados.

Señaló que en la semana del 19 de diciembre tenía los consensos para aprobar el Presupuesto General, pero se sacó y se hizo público un listado con algunas solicitudes que lo retrasó.

“Si el presupuesto del Estado no es aprobado, la Secretaría de Finanzas se ve en la necesidad bastante engorrosa de tener que hacer algunas modificaciones en el sistema y habilitar el presupuesto del año anterior”, mencionó Redondo.

Advirtió que esto evitará que en los primeros meses, el gobierno no pueda tener la facilidad de la gestión de tener un presupuesto que permita el lanzamiento de las licitaciones.

Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional subrayó que el gobierno no podrá iniciar obras, se retrasará los proyectos como la construcción de hospitales, aumento de sueldo a docentes, incremento de fondos al sector salud y educación, no se harán las transferencias a las alcaldías.

“La posición de no aprobar el presupuesto es más política porque si se aprueba en un año electoral vamos a ganar las elecciones porque la población verá que hacemos más obras”, afirmó.

El gobierno no podrá iniciar las obras, se va a retrasar los proyectos como la construcción de hospitales, el aumento de sueldo a los maestros y en el sector salud como las transferencias a las municipalidades.

También le pidió públicamente al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que apoye la Ley de Justicia Tributaria, la iniciativa de ley de teletrabajo y la Ley Especial para el Fomento de Empleos.

Subvenciones

Preguntado por la entrega de subvenciones a parlamentarios, Redondo confirmó que 207 diputados, entre propietarios y suplentes, y de todas las bancadas, reciben estos fondos que tanto critican.

Aclaró que todo diputado que pide subvención tiene que hacer la solicitud al inicio, y liquidarlas y hacer su presentación al final.

El congresista comentó que cuando hay irregularidades en las liquidaciones, se le pide al legislador que subsane.

“No es como antes cuando existía el Fondo Departamental que se les daba los fondos a los diputados y había algunos que se los quedaban, no los liquidaban o se los depositaba en sus cuentas personales”, justificó.

Por otro lado, reiteró su advertencia a cualquier diputado que estén vinculados a un bufete o representación legal y tengan conflictos de interés en algún decreto, se retirará de la votación.

“Todos aquellos que por medio de su representación legal o sus bufetes estén vinculados con decretos que se aprueben en el Congreso Nacional tienen prohibido participar en la votación, ni siquiera pueden discutir ni integrar comisiones”, adelantó.

No quiero que después en las sesiones me estén haciendo relajo con el pretexto que no es democrático, manifestó.

Redondo alegó que esto está estipulado en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Consultas

El titular del Poder Legislativo no descartó que si no consigue los consensos en temas torales, acudirá a realizar consultas a la población hondureña.

Mencionó el caso de la Ley de Justicia Tributaria, que si no se consigue los votos requeridos, lo someterá a una consulta a la población si está de acuerdo o no con la iniciativa.

“Preguntémosle al pueblo si quiere que tengamos una CICIH, sobre la extradición, si está de acuerdo que hagamos el Plan de Control Territorial como en El Salvador, le garantizo que se van a oponer en este último”, externó.

Si hay que consultarle a la población si es necesario, no solo con la Ley de Justicia Tributaria, también se le puede consultar si quiere seguir teniendo una base militar, puntualizó.

Enfatizó que se le debe consultar a la población en temas que no se le ha permitido participar por temor a grupos económicos que están vinculados con el Golpe de Estado de 2009.

Se puede hacer la consulta en las elecciones primarias, generales o en otras fechas, expresó.

Extradición

Redondo exhortó a consultarle a la población sobre si quiere la extradición, incluso propuso que sea bilateral para que se extradite a Honduras al empresario Axel López, principal implicado en el caso de los Hospitales Móviles.

Consultado sobre la denuncia del tratado de extradición, opinó que su criterio es que el ordenamiento constitucional la política exterior la maneja la presidenta Castro.

“El pueblo puede ser parte de esta decisión, hay expresiones públicas, creo que algunos temas el pueblo lo debe conocer y participar en eso”, finalizó. AG