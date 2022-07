Hay un gran vacío en propuesta de Redondo y provoca incertidumbre, según miembro de ASJ

Tegucigalpa – La propuesta del presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, tiene un gran vacío, porque no está aprobada por la sociedad civil, dijo el jefe de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.

Para el representante de sociedad civil el proceso de elección de la Junta Nominadora, que seleccionara a los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe ser transparente por meritocracia y respetar la situación de cada aspirante, no es posible que a estas alturas se esté llevando por el camino de la incertidumbre.

Seguidamente, dijo que hay que estar pendientes del proceso de elección de la Junta Nominadora, lo que se percibe es que, de último momento, “buscan crear un aire de confrontación que no se necesita en estos momentos, el verdadero meollo aquí es que el Congreso Nacional, no tiene capacidad de influir en las decisiones de la Junta Nominadora”.

Asimismo, Ramírez, exteriorizó que “la posición de Luis Redondo, preocupa; creería yo que está respondiendo a otros intereses, se nota que por la manera en que fue elegido debe permitir ciertas decisiones políticas”.

A criterio del miembro de ASJ, el diputado presidente Luis Redondo, no actúa solo en este tipo de propuestas, y seguro hay alguien más tras las mismas, concluyó que a estas alturas las reglas deben estar claras, porque hay un «gran vacio en la propuesta porque no esta aprobada por la sociedad civil», y no se debe complicar más el proceso que debe ser transparente y se debe respetar las normas, sin contravenir la Constitución.

El diputado Luis Redondo propone la nominación de personalidades notables de perfil internacional en la Junta Nominadora, que elegirá a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. LB