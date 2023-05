Hay que salvar el buen periodismo, que hoy está en peligro de extinción: Eduardo Maldonado  

Tegucigalpa – El periodista Eduardo Maldonado, al recibir la máxima presea del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el premio Álvaro Contreras, inició su discurso con palabras de agradecimiento, a Dios y dedicó el reconocimiento a su señora madre.

– Sin libertad de pensamiento no hay libertad de expresión ni paz social, dijo el galardonado.

– Tuvo palabras de agradecimiento para los periodistas Gustavo Rubí, Pablo Matamoros y Francisco Morales.

“Le dedico este premio a la profesora María Aracely Maldonado Macías mi madre mi viejita”, destacó, resaltando la presencia de su progenitora pese a sus problemas de salud.

Recibo este premio con alegría porque llega en los tiempos de Dios y los tiempos de Él son perfectos, “llegó cuando Dios así lo quiso”, apuntó.

Tras remarcar el agradecimiento a su esposa, hijos y familiares y colegas fallecidos, quienes fueron grandes maestros, dijo que hay que salvar el buen periodismo.

En un momento emotivo recordó a su hermano Pablo Matamoros, a quien envió un abrazo hasta el cielo, y dijo que todos los días honran su memoria.

Dijo que siempre le ha gustado hacer periodismo, “pero no ese periodismo insulso y vacío sino el periodismo de valor que cambia la vida de las personas, el periodismo humano sensible a las necesidades de los demás, el periodismo que investiga, denuncia, educa y entretiene, ese es el periodismo que tiene que prevalecer y que lamentablemente hoy está en peligro de extinción”.

¡Hay que salvar el buen periodismo!, prosiguió, porque sobre esa base se construye y se consolida la democracia, la libertad y la justicia, remarcó.

Sin libertad de pensamiento y expresión

El galardonado con el Álvaro Contreras, remarcó que sin libertad de pensamiento no hay libertad de expresión, no hay democracia ni paz social.

Agregó ser un abanderado de la libertad de expresión “usted hable como habla, pero recuerde hacer buen uso de ese derecho”, al tiempo que dijo que HCH, ha defendido la libertad de prensa.

"En este día le reiteramos a quienes amenaza e injurias a los periodistas, les decimos que estamos investidos con la armadura de Dios y de la Constitución de la República".



Lamentó que los periodistas siempre han sido agredidos y amenazados, calumniados y discriminados, pero nadie debe rendirse ni agachar la cabeza, por intereses mezquinos o políticos.

En ese sentido, pidió un alto al discurso de odio y de información falsa, que se da en todos los sectores y la calumnia y la desinformación en redes sociales.

No dejen de soñar dijo a los periodistas

En su mensaje también se dirigió a sus colegas periodistas y solicitó salarios dignos y justos como merece todo trabajador.

A renglón pidió a los comunicadores sociales no dejar de soñar y no acostumbrarse a lo tradicional y a la rutina, subrayó que el buen periodismo no es para el haragán, ni los insensibles, el periodismo es servicio apostolado y amor por Honduras y expresó que HCH, tiene puertas abiertas.

"Señora presidenta desde esta tribuna no puedo decirle que hacer, solo puedo recordarle: escuche a su pueblo y hágalo a través de los medios de comunicación. No permita que sus cercanos colaboradores le dibujen una realidad que no es la que está viviendo el hondureño de a pie.

Al final se dirigió a la presidenta Xiomara Castro, a quien le pidió escuchar a su pueblo, “señora presidenta escuche a su pueblo pero no sólo sus militantes, porque ellos le dirán que todo está bien, tampoco solo escuche a sus opositores, que le dirán que todo está mal, escuche a su pueblo al hondureño que no vive de la política y le dio su voto”. LB

Reseña del periodista Eduardo Maldonado

Nació en el municipio de Lamaní, Comayagua, el 6 de diciembre de 1960. Es el hijo mayor de la profesora María Aracelia Maldonado Macías y de quien en vida fuera Eduardo Napoleón Gil.



Estudio la educación primaria (primero a quinto grado) en la escuela Jesús María Rodríguez de Lamaní y el sexto grado en la escuela Guía Técnica no. 7 Guadalupe Ulloa de la ciudad de Comayagua.



Estudio el ciclo común en el Instituto León Alvarado de Comayagua y se graduó de Maestro de Educación Primaria en la Escuela Normal Centroamérica El Edén de la excapital de Honduras.



Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), matriculándose en la carrera de Ingeniería Civil y posteriormente, impulsado por su mentor, el comunicador Gustavo Rubí (Q.D.D.G.) se cambió a la carrera de Periodismo.



Su primer empleo fue como oficial de información en la Oficina de Información y Prensa del gobierno del presidente Roberto Suazo Córdova en el año de 1982. En 1985 ingresa a laborar en diario El Heraldo, donde destacó por sus reportajes de investigación, dando cobertura a diversas fuentes, especialmente Política, Gobierno y Congreso Nacional. Además, fue fundador de la columna de crítica «Apuntes”.



En 1995, por invitación del periodista David Romero Ellner (Q.E.P.D.), se integra al programa «Interpretando la Noticia» de Radio América, medio del que se convirtió en reportero estelar, además de asistir y cubrir funciones del entonces director y titular del noticiero El Minuto*, el ingeniero Luis Edgardo Vallejo.



La voz de Eduardo Maldonado y su pensamiento beligerante comenzó a ser escuchada a través de las ondas radiales en cada rincón del país. «Interpretando la Noticia» se convirtió en el programa radial de mayor audiencia en Honduras, predominado por un periodismo valiente, crítico y sin ataduras. LB