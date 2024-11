Hay que saber leer a los políticos hondureños, señala abogado Paniagua

Tegucigalpa – La percepción de que no se tenían los votos necesarios para someter a votación la reforma para otorgarle rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) crecen.

“Lo que se estila, como siempre se ha estilado cuando hay reformas constitucionales es que si no se tiene los votos necesarios, entonces no se presentan al pleno porque si no, no será aprobada lógicamente y hay que saber leer a los políticos hondureños”, dijo el abogado Raúl Paniagua.

A criterio del profesional del derecho, ningún político vinculado al poder puede explotar el tema de la CICIH políticamente para las próximas elecciones.

Agregó que “por otro lado, hubiese sido más fácil presentar una reforma al Código Procesal Penal en el acápite vinculado al Ministerio Público para que la CICIH pueda ser querellante adhesivo”, expresó. VC