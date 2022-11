Hay mucha gente aprovechándose de la extorsión: Ramón Sabillón

Tegucigalpa- Hay mucha gente aprovechándose del tema de la extorsión y no son como todo mundo piensa que son precisamente mareros dijo el ministro de Seguridad, Ramón Sabillon.

El funcionario señaló que todo mundo dice que son las maras “No, no, no hay mucha gente aquí aprovechando de la extorsión”, y se utilizan jóvenes con conducta irregular pero no son propiamente mareros.

No brindó más detalles al respecto, pero dio a entender que son diferentes estructuras de crimen involucradas en la extorsión.

En ese sentido añadió que «hemos tenido un avance en contra de la extorsión, sin embargo, esperamos el plan para fortalecer la lucha contra ese flagelo en el sector transporte».

Recordó que tienen un plan bien diseñado, pero por estrategia no pueden decir los alcances pues son acciones en contra de un fenómeno que ataca a la sociedad hondureña como es la extorsión.

Ante las amenazas del sector transporte de paralizarse por este tema, dijo que el ministerio de Seguridad siempre tiene puertas abiertas y cuando quieran pueden dialogar, porque lo que se quiere es mantener la paz y tranquilidad.

Otros acciones

De igual forma el ministro de Seguridad, manifestó que la ciudadanía debe confiar en que se está trabajando y están realizando su mayor esfuerzo para la protección de la población y en los próximos días se llevarán a cabo distintas acciones orientadas a la seguridad de los hondureños por la temporada de Navidad y Año Nuevo.LB