Hay ministros que son “revolucionarios de cafetín” que nunca estuvieron en las calles, critica diputado Sabillón

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, manifestó que hay ministros en el gobierno que nunca estuvieron ni lucharon en las calles.

“Hay algunos ministros “revolucionarios de cafetín”, que jamás los mire en las luchas en las calles, y no me vengan a decir que el partido no me ha costado”, declaró el diputado oficialista.

Indicó que varios funcionarios son críticos, pero que nunca los ha mirado en las calles.

“Es fácil hablar en redes sociales, ir a un foro de televisión a destilar veneno, pero acaso los miré en las luchas cuando formamos el partido político, estuvieron en las calles en defensa de la democracia, nunca los miré peleando el derecho del pueblo hondureño”, aseveró.

Sabillón se refirió al ataque del ministro de la Planificación, Ricardo Salgado, al diputado Jorge Cálix por los resultados en las elecciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

En ese sentido, Sabillón señaló que no entiende las críticas hacia Cálix por la victoria del abogado Gustavo Solórzano.

Jorge Cálix tiene la discrecionalidad por quien quiera, tengo entendido que es amigo de Gustavo Solórzano y le convenció la propuesta, no tiene nada que ver los partidos políticos, opinó.

Incluso dijo que en la elección del Colegio Médico de Honduras (CMH), fue electo el doctor Samuel Santos, que tiene una afiliación a Libre.

Cuando quieren politizar la educación, la salud, y el Colegio de Abogados sale mal el plan.

Cuando tratamos de meter la política a los gremios estamos mal, debemos respetar a los abogados, médicos y las instituciones que tienen funciones gremiales, subrayó. AG