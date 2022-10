Hay interés en romper el orden constitucional, que no haya CSJ y que no venga la CICIH: Padre Ismael Moreno

Tegucigalpa – El padre Ismael Moreno, dijo este viernes que existe una amenaza real para romper el orden constitucional, además considera que las actuales autoridades deben terminar con su intolerancia y escuchar las posturas de todos los sectores de Honduras.

El líder religioso inició diciendo que en declaraciones a Radio América que “la amenaza de romper con el orden constitucional es real. Hay sectores vinculados al pasado reciente especialmente interesados en que haya un desorden en el país para sacar ventaja”.

En ese sentido, también señaló que no se puede meter en un saco todos los malestares y críticas que tengan que ver con el golpe de Estado, porque eso le hace daño a la nación, deteriora el gobierno a quien sugiere se más tolerante y saber dialogar.

Según Moreno, Honduras demanda que todos los sectores de la sociedad sean escuchados, de manera que se puedan involucrar en la solución de múltiples problemas del país, y encajar las críticas, cuando estas sean oportunas, constructivas y positivas.

Asimismo, alertó que “hay sectores empresariales y políticos que están muy interesados en que no venga la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y en que no haya una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

Refirió además que esos mismos sectores, son quienes están detrás buscando y creando oportunidades para generar un ambiente de ingobernabilidad y sobre la contratación de personas familiares de los actuales funcionarios dijo: no es sano que abunden los parientes.

“Eso no es propio de un gobierno, tengo 22 años de ser director de un centro de investigación y nunca he contratado a un familiar porque uno se cierra y además conlleva a que todo esté orientado para manipular, beneficiar y no tanto para gobernar”, cerró. JP