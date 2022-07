Hay ineficiencia presupuestaria al primer semestre, según informe de Fosdeh

Tegucigalpa – Al mes de junio el Gobierno de Honduras ha ejecutado alrededor de 125.5 mil millones de lempiras lo que significa un 35 % del presupuesto, según lo revela un informe del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).

– La inversión pública no llega ni al 10 % del Plan de Inversión Pública, y hay falta de transparencia en los datos, según el informe semestral de Fosdeh

En relación al informe el economista, de ese entre Ismael Zepeda dijo a Proceso Digital, que esa ejecución de un 35 % “significa que sin duda es un tema de ineficiencia presupuestaria, pero también no quiere decir que ha mediado de año debe de tener el 50 % porque algunos pagos y desembolso se hacen a final de año”.

No obstante, refirió que “cuando uno comienza a ver por ejemplo por secretaría cómo está en el informe, también puede decirse que hay un tema de burocracia, y por ejemplo el tema de la transparencia se siguen usando datos del presupuesto anterior y no del presupuesto actual es decir el que dejaron aprobado en el 2021 y no de una reformulación que hicieron en el 2022”.

En este punto mencionó que por ejemplo la Secretaría de Finanzas, sigue subiendo la información del presupuesto viejo, para el caso en el presupuesto de la Secretaría de Salud, siguen los 22 mil millones de lempiras que tenía el presupuesto inicialmente.

A renglón seguido Zepeda dijo que esta situación no debería ser así puesto que el nuevo Congreso aprobó un incremento de 2 mil millones, es decir ahora tiene 24 mil millones aprobados, pero la información de Finanzas, sigue siendo de 22 mil millones, ejemplificó.

Asimismo, el entrevistado manifestó que también se reciente el tema de transparencia, porque se sigue centralizando los datos que no se están dando “y sobre todo el tema de inversión pública que no ha podido ejecutarse de la mejor manera”.

En ese sentido, de acuerdo con el profesional la falta de transparencia y no manejar bien las cifras pone en sospecha la ejecución del Presupuesto General de la República. Insistió en la falta de transparencia de los datos refiriendo que hay instituciones que ni siquiera han subido su información a los portales.

De acuerdo con el informe no refleja inversión por parte del gobierno, porque este renglón no llega ni al 10 % ciento del Plan de Inversión Pública”, acotó.

De allí se parte para señalar que hay ineficiencia presupuestaria, y que no se cumple con los objetivos.

En el informe se detalla que, la principal línea de egreso del primer semestre del año es la deuda pública, renglón en el que ya se ha pagado por parte del Estado más de 33 mil millones de lempiras de los 53 mil millones que están designados.

Finalmente, el economista, anota que el gobierno ha informado que tienen una mejor recaudación presupuestaria, pero esto no se ha reflejado en la ejecución y se espera que para el próximo semestre tengan una mejor ejecución y que haya más transparencia. LB