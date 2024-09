Hay evidencias que Carlos Zelaya tendrá que aclarar su complicidad con el narcotráfico: Embajador Pastor Fasquelle

Tegucigalpa – “En escándalo de Carlos Zelaya ya afectó a Libre en su imagen al exterior y también en su interioridad. Hay un verdadero conflicto entre personas que por filiación, por amistad, por cercanía, por negocios, por relaciones políticas, se sentían comprometidas con Carlos Zelaya, y que no estaban dispuestos a escuchar una crítica, pero que ahora tienen que reflexionar porque ahí están esas evidencias que él va a tener que aclarar ante la justicia de una complicidad suya con el narcotráfico y eso afecta a Libre porque Libre había sido el impoluto”, expresó el integrante del Tribunal de Honor del Partido Libre, Rodolfo Pastor Fasquelle.

– Profesó admiración por el presidenciable liberal Luis Zelaya, de quien dijo es un hombre honesto con sus propias posturas políticas.

– “No creo que Mel Zelaya sea cómplice en el narcotráfico, no veo evidencia seria que Manuel Zelaya esté complicado en el narcotráfico, no creo que haya sido cómplice de Carlos Zelaya y de los narcotraficantes con los que Carlos Zelaya traficaba o negociaba o repartía contribuciones políticas. Me parece injusto que termine siendo víctima de esa treta”, expresó el embajador en Corea del Sur.

El también embajador en Corea del Sur, dijo que “no ha habido ningún partido que se haya quedado fuera de esa contaminación -narcotráfico- y por supuesto que la crisis de Carlos Zelaya afecta profundamente al partido, al gobierno y al país”.

Reflexionó que no existían personajes de Libre que estuvieran públicamente imputados y judicialmente procesados por un problema de narcotráfico, “era nuestra imagen orgullosa, nosotros somos mejores, pues no, resulta que también somos vulnerables y solamente vamos a ser mejores si nos imponemos la tarea de depurar al partido de la corrupción”.

Subrayó que “no creo que Mel Zelaya sea cómplice en el narcotráfico, no veo evidencia seria que Manuel Zelaya esté complicado en el narcotráfico, no creo que haya sido cómplice de Carlos Zelaya y de los narcotraficantes con los que Carlos Zelaya traficaba o negociaba o repartía contribuciones políticas. Me parece injusto que termine siendo víctima de esa treta”.

Dolor de hermano

El embajador de Honduras en Corea del Sur, dijo que Mel no tiene más que sufrir porque es su hermano, “pero todos hemos tenido hermanos, tíos, parientes que se descarriaron de esa manera, y es cuestión de escoger entre el bien de la sociedad completa o la protección al pequeño parentesco íntimo. Tiene que ser una situación difícil para todos ellos, los compadezco en su sufrimiento y les exijo la templanza para cumplir con su deber”.

Pidió a los correligionarios de Libre no bajar la guardia porque la lucha sigue, “no es cierto que el narcotráfico por el hecho que Estados Unidos se llevó al presidente que lo protegía, el narcotráfico ha desaparecido en Honduras”.

Confesó que “yo ciertamente conozco a narcotraficantes que siguen, y a gente del narcotráfico, y gente que lava dinero del narcotráfico alrededor y siguen tan impunes como siempre estuvieron porque no es cierto que en Honduras hayamos recuperado un sistema de justicia eficiente”.

Dijo que no es ecuánime que los políticos hondureños vayan a morir a EEUU, “no creo que haya sido justo con el país que al presidente Juan Orlando Hernández se lo llevarán a Nueva York, cuando tenían tantos crímenes y ofensas qué pagar en este país”. JS