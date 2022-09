Hallan restos óseos en zona donde buscan a mujer desaparecida en Ecuador

Quito.– La Fiscalía General de Ecuador informó este miércoles del hallazgo de restos óseos en una de las zonas donde buscan a María Belén Bernal, desaparecida hace diez días tras ingresar en un estamento policial a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, ahora prófugo.

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía indicó que, en el marco de la búsqueda de Bernal, «esta mañana se han encontrado restos óseos en el cerro Casitagua».

«Al momento se desarrollan las pericias respectivas que permitirán determinar su identidad», anotó.

La Fiscalía agregó que, «una vez extraídos los restos humanos encontrados, un antropólogo forense y un médico legista, ambos civiles, fijarán, tomarán muestras y procederán con la autopsia, como parte de las diligencias».

El Ministerio Público apuntó que este caso se desplazará a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía.

ALLANAMIENTOS

En el mismo caso, la Fiscalía informó este miércoles del allanamiento a las viviendas de los padres de Cáceres, principal sospechoso de la desaparición de su esposa tras visitarlo en la Escuela Superior de Policía.

Según la institución, se allanaron los domicilios del padre de Cáceres en la ciudad de Guaranda, capital de la andina provincia de Bolívar, y el de la madre en la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua.

«En ambos lugares se levantaron indicios», dijo al señalar que en el domicilio «de la madre se incautó el DVR de las cámaras de seguridad, y en la vivienda del padre, computadoras y una ‘flash memory’ (memoria flash)».

Todo será analizado como parte de la investigación por presunta desaparición involuntaria, anotó.

LA BÚSQUEDA CONTINÚA

La Policía ecuatoriana ha coordinado con la Comunidad de Policías de América (Ameripol) la activación de la difusión azul, para localizar al teniente Cáceres.

Asimismo, ha reiterado que se ofrece una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien proporcione información comprobable que ayude a encontrar a Cáceres, cuya foto puso a circular el Ministerio del Interior con el número de contacto 1800DELITO.

La Policía, la Fiscalía y otros estamentos mantienen también los trabajos de búsqueda de Bernal, una abogada de 34 años, madre de un menor de 13.

SIN REGISTRO DE SALIDA

El caso de Bernal se conoció después de que su familia denunciara que no sabían nada de ella desde el 11 de septiembre, cuando ingresó en la mencionada Escuela, donde su esposo ejercía como instructor.

«Hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía y no hay registro de su salida. Hay registro de un vehículo conducido por su esposo, al cual no revisaron y no se percataron si (ella) salió o no salió», señaló la pasada semana el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Detalló que, tras ofrecer una primera declaración a la Fiscalía, el sospechoso de la desaparición de Bernal quedó en libertad, y desde entonces se encuentra prófugo.

Según Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, hasta el momento se han encontrado el teléfono, la cartera, la billetera y una zapatilla de su hija «en la Escuela Superior, debajo de unas gradas, escondido en una funda».

La Justicia ecuatoriana ordenó el pasado sábado, la prisión preventiva para la cadete Joselyn S.P. por estar presuntamente también involucrada en la desaparición de Bernal.

(ir)