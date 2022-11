Hablar de romper orden constitucional desconoce liderazgo de la presidenta, dice diputado Liberal

Tegucigalpa – Yuri Sabas,diputado del Partido Liberal (PL), dijo este martes que hablar de rompimiento constitucional y ver al expresidente José Manuel Zelaya como el único líder político del país, solo es un claro desconocimiento a la presidenta Xiomara Castro.

Refirió el diputado liberal que las declaraciones del ministro de la Secretaría de la Transparencia, Edmundo Orellana, generan preocupación porque se refiere a un tema muy delicado que espera no tengan un trasfondo más que un simple comentario.

“De que rompan el orden constitucional, si rompen el orden constitucional el próximo presidente de Honduras se llama José Manuel Zelaya Rosales”, fue lo que dijo Orellana a la prensa al tiempo que consideró que el ex gobernante es el líder político más connotado de Honduras.

Al respecto, el diputado Sabas expresó que le parece “increíble esas declaraciones, más viniendo de la persona que las estoy escuchando. Sinceramente me tiene perplejo porque están desconociendo a la presidenta Castro porque están diciendo que no hay otro liderazgo más que Manuel Zelaya o de Juan Orlando Hernández y porque están hablando de rompimiento del orden constitucional”.

En ese sentido, agregó “quiero creer que esto fue exabrupto de una declaración más allá de un comentario, que no fue algo que analizó y que no creo que tampoco sea una consigna de parte del gobierno actual porque esto va directamente de frente contra la presidenta de la república Xiomara Castro”.

Finalizó diciendo que si entre los pasillos se comienza a tratar el tema será una muestra de las intenciones, pero asegura que el oficialismo debe tener claro que los hondureños no están dispuestos a permitir un exceso de esa índole, además cree que el expresidente Zelaya no aspira a eso y “esto no es más que un zafón de boca”. JP