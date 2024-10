Gustavo Solórzano califica de “delincuentes vividores” a quienes intentaron golpe técnico” en CAH

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, denunció lo que calificó como un «golpe técnico» dentro de la organización, asegurando que un grupo de personas intentó reducir su rol a una mera figura decorativa en la junta directiva del colegio.

– “No permitiré que el Colegio sea un instrumento de vividores”, enfatizó el presidente del CAH.

“La democracia se respeta respetando las mayorías”, enfatizó Solórzano, al tiempo que reveló los hechos ocurridos en una reunión del día anterior (lunes por la noche), en la que, según él, intentaron neutralizar su liderazgo. «Me quisieron dar un golpe técnico, como si mi trabajo en el CAH fuera solo un adorno», agregó.

Solórzano no dudó en señalar a quienes consideran responsables de esta maniobra, acusándolos de tener intenciones corruptas y de ver al Colegio de Abogados como “una vaca lechera”, comparándolos con políticos que utilizan el gobierno para su propio beneficio. “Se equivocaron conmigo si creyeron que iban a negociar puestos como si esto fuera una institución pública”, sentenció el presidente del CAH.

El líder gremial fue categórico en su postura de no ceder ante estas presiones: “Yo no soy de acuerdos oscuros, soy una persona que me mantendré en la lucha contra la corrupción. No permitiré que el Colegio sea un instrumento de vividores”. Según él, los opositores, a quienes calificó de “delincuentes”, intentaron destituir al administrador del Colegio y nombrar cargos en centros de capacitación, movidos por la ambición de repartirse los puestos como un pastel.

Solórzano también recordó que la sesión fue suspendida debido a la falta de quórum. “Se requiere al menos seis representantes, y ellos solo tenían cinco más una persona suplente. Cualquier acción que hayan tomado ayer fue una reunión de amigos”, explicó, refiriéndose al intento de toma de decisiones ilegales.

Además, el presidente del CAH hizo referencia a un supuesto fraude ocurrido en Tocoa, que ha estado en el centro de la disputa. “Esto comenzó con un fraude en Tocoa, y ahora esos puestos están ocupados por usurpadores. Nunca quisieron abrir la urna de Tocoa”, denunció, aludiendo a la falta de transparencia por parte de sus opositores.

Finalmente, Solórzano cerró su intervención con un fuerte llamado a la ética dentro de la profesión. “Los abogados de Honduras, no queremos más corrupción en el Colegio. Somos una institución que debe actuar con ética y honestidad, y no permitiremos que quienes actúen en contra de estos principios sigan operando en la oscuridad”, concluyó. LB