Guardiola no opina de la Superliga: «El club y los abogados decidirán»

Londres.- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, declinó valorar la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de dar luz verde a la Superliga Europea y dejó las opiniones sobre esta en el club y en sus abogados.

El Manchester City fue uno de los doce miembros fundadores de la Superliga en abril de 2021, pero abandonó el proyecto al ver la reacción de sus aficionados.

«No voy a hablar de esto unas horas antes de la final», dijo este jueves Guardiola en la rueda de prensa previa a enfrentarse este viernes al Fluminense en la final del Mundial de Clubes.

«No voy a hablar de ello, ya tendremos tiempo de reflexionar sobre ello más tarde. Los abogados y el club decidirán qué hay que hacer», añadió el técnico español.

Guardiola, hace dos años, criticó la decisión de la Superliga de ser un formato cerrado y dijo que eso no es deporte porque no hay relación entre el esfuerzo y la recompensar.

«No es un deporte cuando el éxito está garantizado. No es un deporte si no importa que pierdas. No es justo que un equipo luche para llegar al top, pero que no pueda clasificarse porque el éxito ya está garantizado para unos pocos clubes».