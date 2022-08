Grupos étnicos marcan los nuevos flujos migratorios desde Honduras

Tegucigalpa – Aunque el perfil del migrante hondureño es diverso, nunca antes se había registrado movimientos migratorios masivos de grupos étnicos, lo que preocupa a defensores de los derechos de los migrantes. Unos 70 misquitos se encuentran en tránsito en México y se prevé que grupos más grandes podrían salir desde La Mosquitia en los próximos días.

– En la actualidad, la población estimada del pueblo Misquito de Honduras es de 76 mil habitantes.

En ese orden, el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, alertó que grupos fuertes de misquitos hondureños están llegando a Estados Unidos.

Los misquitos son uno de los grupos indígenas de Honduras que habitan principalmente en el departamento de Gracias a Dios, aunque su incursión en la sociedad hondureña los ha llevado a tener presencia en las principales ciudades del país.

Lo anterior es una situación nunca antes vista, según los registros de la Organización 15 de Septiembre con sede en Miami, Florida, EE.UU.

Misquitos están emigrando masivamente

“Estamos viendo que están llegando grupos grandes de La Mosquitia, no teníamos nosotros en nuestro observatorio a compatriotas misquitos y ahora hay un fuerte grupo en México tratando de ingresar a Estados Unidos y hay otro grupo que ya ingresó, y lo lamentable es que estos hondureños muchos no saben hablar español, no tienen familiares aquí, lo que se torna es una situación caótica”, comunicó el líder de la comunidad hondureña en EE.UU.

Reveló que al menos 70 misquitos están en México, otros se encuentran en la ruta migratoria y un grupo importante podría salir en los próximos días desde La Mosquitia.

Consideró que los integrantes de este grupo indígena de Honduras se encuentran a la deriva en su tránsito por México y podrían ser víctimas de múltiples flagelos.

“Hace tres semanas ingresó (a EEUU) un grupo de 30 misquitos que están albergados en Texas y estamos haciendo los contactos para darles asistencia”, compartió.

Grupos étnicos, víctimas de desplazamiento

De acuerdo a datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) al menos 100 personas, de siete pueblos étnicos de Honduras, han sido víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado.

El anterior registro tiene base en las denuncias atendidas por este ente estatal entre 2016 y el primer semestre de 2022.

En el primer semestre de 2022, el Conadeh atendió 14 personas de pueblo originarios, de los cuales cinco eran garífunas, siete misquitos y dos tolupanes, de ellos 10 estaban en riesgo y cuatro en condición de víctimas del desplazamiento forzado interno, indicó el organismo defensor de derechos humanos.

Datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh revelan que 39 garífunas, 23 lencas, 19 miskitos, 12 Pech, 10 tolupanes, dos tawahkas y dos del pueblo Maya Chortí, están en situación de riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado, en los últimos seis años y medio.

Forzados a huir

De los 107 casos atendidos por el Conadeh, al menos 69, que representan el 64 %, están en situación de riesgo, mientras que 38, equivalente a un 36 %, como víctimas del desplazamiento forzado, precisó en una nota de prensa el organismo.

Los 107 casos de personas indígenas y afrohondureñas en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado se presentaron en 6 de los 18 departamentos del país, Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle.

Indígenas y afrohondureños son forzados a huir y abandonar su patrimonio, alertó el Conadeh.

La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, en una fotografía de archivo. EFE/Gustavo Amador

Situación crítica

De su lado, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, urgió al Estado hondureño a tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos forzados de personas que forman parte de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra.

Acotó que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica por causas de la violencia que enfrentan por defender sus derechos y también por la desprotección de su derecho a la tierra, territorios, y recursos naturales.

La defensora del pueblo consideró que los vacíos de protección legal en amparo para las personas indígenas y afro-hondureñas derivan en situaciones de violencia como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con los testimonios de los peticionarios, las situaciones de riesgo o desplazamiento forzado de personas pertenecientes a pueblos indígenas se presentan en un contexto de lucha por la tierra, precisó.

EEUU continuará iniciativas contra la migración irregular

En el contexto de los flujos migratorios que se originan desde Honduras, el gobierno de EE.UU. informó que continuará con las iniciativas contra la migración irregular.

Así lo estableció la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, a través de su cuenta de Twitter.

“Estados Unidos continuará apoyando iniciativas que nos permitan trabajar unidos contra la migración irregular y así evitar que muchos hondureños y hondureñas se vean en la necesidad de salir de su país”, escribió la diplomática estadounidense.

Es oportuno mencionar que como política Estados Unidos recuerda constantemente que sus fronteras están cerradas para migrantes de forma irregular, y advierten de los peligros a los que se exponen las personas en la ruta migratoria. (RO)