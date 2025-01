Gonzalo Montiel, rumbo a fichar por River Plate, «orgulloso» de haber jugado en el Sevilla

Sevilla (España) – El lateral argentino Gonzalo Montiel, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, partió este martes rumbo a Buenos Aires, donde el miércoles formalizará su contrato con River Plate, y se mostró «contento y orgulloso por haber formado parte de un gran club como el Sevilla».

«La afición del Sevilla me ha tratado muy bien. Gracias a Dios, he podido jugar aquí y me siento muy agradecido», declaró el internacional argentino a los periodistas desplazados al aeródromo sevillano.

El campeón del mundo en Catar 2022, quien el pasado 1 de enero cumplió 28 años, afirmó que está «feliz de volver a casa» y que, aunque ahora afronta «un viaje largo hasta Argentina», está «deseando llegar para disfrutar de la gente», ya que considera que River Plate es su «casa».

«Salí de chico de las inferiores e hice casi toda mi carrera ahí ganando cosas muy importantes. Tengo mucha ilusión por volver», destacó Montiel.

El River Plate pagará por el lateral diestro de González Catán (provincia de Buenos Aires) algo menos de cinco millones de euros (unos 5,15 millones de dólares), la mitad de lo que abonó el Sevilla al club porteño por su transferencia en el verano de 2021.

Gonzalo Montiel se marcha del Sevilla tras haber marcado tres goles y dispensado cinco asistencias en los 81 partidos oficiales que ha jugado, entre ellos la final de la Liga Europa de 2023, en la que transformó el penalti decisivo en la tanda que dio el título a los andaluces contra el AS Roma.

En la que habría sido su tercera temporada en el club, la pasada, el internacional argentino militó como cedido en el Nottingham Forest inglés, desde donde se reincorporó al Sevilla de forma efímera el pasado verano, pues apenas si ha sumado 370 minutos, la mayoría en laCopa del Rey, en la presente campaña.

El club ‘millonario’ alcanzó en la víspera un «acuerdo total» con el Sevilla para la incorporación de Montiel, quien será el cuarto integrante de la selección dirigida por Lionel Scaloni que llega al plantel franjirrojo.

Previamente, con el retorno en 2024 del técnico más exitoso del club argentino, Marcelo Gallardo, llegaron Germán Pezzella y Marcos Acuña, quienes se reencontraron en el plantel con Franco Armani, el único de la ‘Scaloneta’ que militaba el 18 de diciembre de 2022 -fecha en que Argentina derrotó a Francia para alcanzar su tercera Copa del Mundo, en el fútbol local-.

Antes de su paso a Europa en 2021, el argentino había disputado siete temporadas consecutivas en River, club con el que obtuvo nueve trofeos, incluyendo la Copa Libertadores 2018 y dos Recopas Sudamericanas. JS