Gobierno tiene 45 días para presentar nueva propuesta de seguridad, no más estado de excepción, advierte diputado Sabas

Tegucigalpa – El diputado Yury Sabas del Partido Liberal expresó su postura crítica sobre la prolongación del estado de excepción en Honduras, advirtiendo sobre los riesgos de ceder libertades en nombre de la seguridad.

Durante su intervención, en entrevista con Proceso Digital, señaló que diciembre es un mes particularmente agitado por el flujo de dinero en la población y argumentó que retirar la medida podría haberse utilizado como excusa por parte de las autoridades para justificar un aumento en los delitos, y por ello decidieron apoyar la medida la última vez.

“Les advertimos que tienen 45 días para que vengan con una propuesta nueva, porque no se puede ceder la libertad a cambio de seguridad. Si permitimos que el Estado quite la libertad, dará un paso tras otro. Luego vendrá que entren a las casas en nombre de la seguridad, incluso que callen a periodistas. El tiempo de la tiranía y la represión no se puede permitir”, enfatizó Sabas.

El diputado insistió en que el Estado tiene la obligación de garantizar seguridad sin sacrificar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Advirtió que, de no presentarse una alternativa viable en el plazo establecido, el Partido Liberal no apoyará una nueva extensión de la medida.

Crítica a la dinámica en el Congreso Nacional

Tras recordar que el actual Congreso Nacional, inicio mal y ha reiterado muchos errores en los que el oficialismo ha venido en decadencia, Sabas también reconoció un estancamiento en el Congreso Nacional debido a la falta de liderazgo y consensos. Según él, el oficialismo, liderado por el partido Libre, con el diputado Luis Redondo, se ha debilitado y carece de capacidad para alcanzar acuerdos mínimos que permitan avanzar con proyectos de ley importantes.

En ese sentido, anotó que garantizan que, si son proyectos que benefician al pueblo, el Partido Liberal los apoyará, como el Presupuesto Nacional 2025 que está en consenso.

Al ser consultado sobre las expectativas de mejora en el Legislativo para el las próxima legislatura dijo que lastimosamente, no ve esperanzas de que la dinámica cambie el próximo año porque, aunque la oposición tenga más votos, no tiene la facultad de manejar la agenda en un sistema presidencialista como el del Congreso Nacional.

Sobre las elecciones y el desencanto ciudadano

En relación a la campaña política para las elecciones primarias y generales, Sabas reconoció un creciente desencanto entre la población, en este punto aconsejó a los aspirantes a cargos públicos ser realistas con sus promesas y limitarse a compromisos que estén dentro de su ámbito de acción.

“La población ya no se deja engañar con promesas que no se pueden cumplir. Hay que ser responsables y no ofrecer regalías que no son sostenibles”, concluyó el legislador.

El diputado se refirió específicamente a su partido y anotó que confía en que este es el momento ya que el Partido Liberal ha resurgido los precandidatos actuales han puesto como “el combustible” y confió en que el partido logre llegar nuevamente al poder y ofrecer nuevamente alternativas de cambio al pueblo hondureño, como ya lo ha hecho en el pasado.

El posicionamiento de Yuri Sabas refleja una postura crítica frente a las políticas de seguridad y a la gestión legislativa actual, mientras sugiere un enfoque más responsable y propositivo de cara al futuro político del país. LB