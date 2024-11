Gobierno debe garantizar al pueblo que no habrá obstáculo en el proceso electoral de 2025, dice la exprimera dama

Tegucigalpa – La exprimera dama Ana García de Hernández (2014-2022) manifestó este jueves que el gobierno debe garantizar al pueblo que no habrá ningún obstáculo ni atraso en el proceso electoral del próximo año.

“El gobierno debe garantizar al pueblo que no habrá ningún obstáculo ni atraso”, declaró a la emisora Radio América.

Comentó que el Estado debe garantizar el presupuesto necesario a los órganos electorales para que tenga una operatividad eficaz para las elecciones del 2025.

García de Hernández indicó que la biometría dactilar es una novedad en los procesos primarios de los partidos políticos.

Anheló que cualquier impase que tenga cualquier órgano electoral que suceda sea manejado dentro del tiempo.

Puntualizó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda garantizar la voluntad de la población y utilice de manera eficiente las herramientas tecnológicas.

Hay lugares del país donde la conectividad no es buena, o no son óptimas para el uso de la biometría porque no hay luz, remarcó.

Vamos a tener nuestros propios controles porque no debemos confiarnos, porque siempre hay alguien que se quiere aprovechar, adelantó García de Hernández.

La exprimera dama señaló que el día después de las elecciones primarias, independientemente del resultado, ella llamará a las estructuras del Partido Nacional para unir y consolidarse de cara a los comicios generales. AG