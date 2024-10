Gildan también se irá de Honduras, le recuerda Edgardo Castro a ministro de Trabajo

Tegucigalpa – En medio del anuncio del cierre de plantas de la maquila en la zona norte del país, el diputado Edgardo Castro le recordó al ministro de Trabajo, Wilmer Fernández que la empresa Gildan también ha advertido que próximamente saldrá del país.

Fernández dijo más temprano que la empresa Hanes Brands cerrará una planta en Choloma, pero que continuará las operaciones normales en Honduras en las plantas de “Concepciones del Valle” en el municipio de Villanueva.

Castro dijo que el titular de trabajo falta a la verdad cuando asegura que la empresa HanesBrands Inc no va a cerrar, “usted sabe que hay amenazas inclusive de que Gildan está advirtiendo de irse de este país y allí son más de 30 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos, en el sector de Río Nance”, dijo.

El parlamentario aseguró que suele reunirse con los miembros de la Asociación Hondureña de Maquiladores, y que cada vez que hay una toma de carretera, la maquiladora pierde un millón de dólares diarios.

“Yo quiero que usted me desmienta, si realmente tiene dignidad y principios o anda perdido”, dijo al cuestionar lo sucedido con HanesBrands Inc “acaban de dar el listado de los países que no tienen acceso a la lotería de visas, entre ellos entra Honduras, porque cerca de 10 mil hondureños quedaron en la frontera con Estados Unidos.

Según el diputado por el departamento de Cortés, los países que fueron sacados de la lotería de visas estadounidenses es porque como en Honduras no se han preocupado por poner escuelas técnicas, emprendimientos, acceso a empleo juvenil. VC