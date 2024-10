Gianni Rivera demanda a ‘su’ Milan en Estrasburgo por explotar su imagen sin permiso

Roma.- El excentrocampista internacional Gianni Rivera, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol italiano, confirmó este sábado que va a demandar al club de sus amores, el Milan, ante el Tribunal de Justicia de Estrasburgo por la explotación indebida de su nombre e imagen.

Rivera, que jugó 19 años en el Milan (1960-1979), fue campeón de Europa en 1968 y subcampeón del mundo en 1970 con la selección italiana, además del primer Balón de Oro italiano en 1969, aseguró que no está molesto con el Milán, pero sí con quien usa indebidamente su nombre en el Museo del club en el estadio de San Siro.

«No estoy enojado con el Milan, sino con quien se beneficia de mi imagen desde hace años, sin siquiera pedir permiso. Lo descubrí por casualidad y descubrí que la gente también paga la entrada. Considero que se trata de un abuso de imagen y me dirijo ahora al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», dijo Rivera al diario ‘Repubblica’.

Rivera, de 80 años, señaló que se exponen camisetas y botas que se le atribuyen, aunque no son suyas, y otras que sí lo son se muestran sin su permiso.

«La verdad es que ganan mucho dinero gracias a nosotros que no tenemos nada que ver. En el estadio hay un tablón mío con una camiseta rosada, que en mi opinión ni siquiera es auténtica, y hay botas vendidas por mí: imposible, porque al final de cada año las tiraba. Incluso hay un busto que me regaló el escultor Todeschini: yo se lo había dejado a Milanello, pero todos sabían que era mío. Descubrí que lo habían expuesto en San Siro, porque un amigo me envió fotos», relató.

El caso se remonta a hace tiempo, pues la justicia dio la razón en primera instancia al futbolista y condenó al club a pagarle 200.000 euros, pero el Supremo revocó el veredicto confirmando que sí se podían exponer las piezas en el museo, aunque sin posibilidad de utilizarlas para otros fines lucrativos. EFE/ir