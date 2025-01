General Muñoz separado de la PMOP y queda relegado al  INP

Tegucigalpa– El recién ascendido a general de brigada Ramiro Muñoz fue separado como comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la decisión le fue comunicada verbalmente, conservando únicamente el cargo de director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

–El coronel Melvin Edgardo Flores Núñez, es el nuevo comandante de la PMOP.

De esta forma, Flores llega a ocupar el cargo mantenido por el jefe de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general Ramiro Muñoz.

En ese sentido, el general Muñoz dijo que espera que el cambio sea por las rotaciones que se dan generalmente en los mandos y no por otros motivos.

“Creo que ya cumplí con un ciclo en el cual no me preste a ninguna instrumentalización de ningún tipo, que me diga algún narcotraficante si me preste a algo ilícito, o que, si hice algún favor a una organización criminal”, señaló.

Afirmó que la información la recibió de forma verbal y que él queda al mando del Instituto Nacional Penitenciario hasta segunda orden.

La PMOP es considerada la cuarta rama de las Fuerzas Armadas, con lo que Múñoz no podrá integrar la Junta de Comandantes y con ello queda fuera de la disputa de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto que deberá ocurrir en diciembre próximo. IR